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Ученые назвали супернапитки для здоровья мозга

Rus.Postimees.ee
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Мозг. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Если вы пьете чай каждый день, то риск деменции у вас снижен на 50%, а вероятность образования токсичных отложений в мозге уменьшается на 86%, пишет The Daily Mail. Примечательно, что и черный, и зеленый чай производят одинаковый положительный эффект на мозг.

В чае много катехинов и теафлавинов, которые, как считается, обладают противовоспалительным и антиоксидантным свойствами, сообщает портал Meddaily.ru.

Они же могут защищать мозг от повреждения сосудов и дегенерации нейронов, говорится в исследовании Национального университета Сингапура. Ученые анализировали уровень потребления чая 957 человек старше 55 лет в течение 12 лет.

Каждые два года оценивались когнитивные показатели людей. Также собиралась информация, касающаяся образа жизни, медицинских отклонений и физической активности участников исследования.

Оказалось, люди, постоянно пьющие чай, лучше справлялись с когнитивными тестами. Кстати, ранее ученые заявляли об исключительной пользе кофе. Данный напиток тоже снижает риск деменции.

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