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Распространенный антибиотик исчезнет с прилавков на неопределенный срок

Rus.Postimees.ee
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В Эстонии больше нет препаратов для инъекций, содержащих ампициллин. | ФОТО: Esben Hansen / Panther Media / Scanix

Обладатель разрешения на продажу сообщил, что растворимый порошок антибиотика для инъекций, применяемого при лечении воспаления легких, инфекций мочевыводящих путей и некоторых других инфекционных заболеваний, может вскоре исчезнуть с прилавков аптек на неопределенный срок.

Вскоре из аптек может исчезнуть инфузионный растворимый порошок антибиотика Standacillin. Содержащийся в нем ампициллин борется с болезнетворными бактериями. Это вещество больше не содержится в других продающихся в Эстонии препаратах, предназначенных для инъекций, пишет Postimees Tervis. Причины этого не объясняются.

Standacillin - антибиотик широкого спектра, относящийся к группе аминопенициллинов. Его применяют для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к ампициллину микроорганизмами. В число таких болезней входят, например, инфекции мочевыводящих путей, воспаление легких, менингит и эндокардит - воспаление сердечных клапанов и внутренней оболочки сердца, вызванное бактериями и другими микроорганизмами.

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