Распространенный антибиотик исчезнет с прилавков на неопределенный срок

Вскоре из аптек может исчезнуть инфузионный растворимый порошок антибиотика Standacillin. Содержащийся в нем ампициллин борется с болезнетворными бактериями. Это вещество больше не содержится в других продающихся в Эстонии препаратах, предназначенных для инъекций, пишет Postimees Tervis. Причины этого не объясняются.

Standacillin - антибиотик широкого спектра, относящийся к группе аминопенициллинов. Его применяют для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к ампициллину микроорганизмами. В число таких болезней входят, например, инфекции мочевыводящих путей, воспаление легких, менингит и эндокардит - воспаление сердечных клапанов и внутренней оболочки сердца, вызванное бактериями и другими микроорганизмами.