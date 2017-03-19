Правда или ложь: нужно ли много пить, если вы заболели?
19. март 2017 21:26
Многие из нас слышали, что во время болезни нужно пить много жидкости. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос ответил доктор Мэнни Альварес, главный редактор Health News на канале Fox News.
По его словам, делать это стоит. Жидкость предотвращает обезвоживание организма. Особенно это важно потому, что вместе с соплями при насморке, мокроте при кашле и поте при температуре организм теряет много воды. Особенно много воды организм теряет при рвоте и диареи, сообщает портал Tervis.
Также жидкость позволяет быстрее вывести из организма различные яды и токсины.