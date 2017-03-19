Правда или ложь: нужно ли много пить, если вы заболели?

По его словам, делать это стоит. Жидкость предотвращает обезвоживание организма. Особенно это важно потому, что вместе с соплями при насморке, мокроте при кашле и поте при температуре организм теряет много воды. Особенно много воды организм теряет при рвоте и диареи, сообщает портал Tervis.

Также жидкость позволяет быстрее вывести из организма различные яды и токсины.