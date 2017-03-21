Осиновский: мы планируем принять решительные меры для противодействия распространению ВИЧ

«Нам удалось сократить число новых заражений ВИЧ с 1474 случаев в 2001 году до 230 случаев в 2016 году», – сказал Осиновский на вчерашней встрече. «Вот-вот мы представим новую государственную программу действий по ВИЧ на 2017-2025 года, которая ставит амбициозную, но осуществимую цель – свести число новых заражений к 100 случаям в год».

Министр добавил, что во время председательства в Совете Европейского союза Эстония решила пригласить экспертов к открытым дискуссиям о том, как обеспечить успешный переход с проектного финансирования на стабильное государственное финансирование и гарантировать устойчивость услуг. Поскольку Эстония продемонстрировала успех в этой области, ожидания к обсуждению темы есть и у международных организаций, в числе прочих у ВОЗ, Глобального фонда и ЮНЭЙДС.

«При корректном соблюдении схемы лечения новые лекарства позволяют снизить вирусную нагрузку настолько, что ВИЧ не распространяется. Мы должны приложить усилия, чтобы связать тестирование ВИЧ-позитивных, их наблюдение и лечение с остальной системой здравоохранения. Для этого в данный момент составляем государственное руководство по лечению ВИЧ, и в то же время опробуем тестирование на ВИЧ у семейных врачей», – добавил Осиновский.

На вчерашней неформальной встрече министров здоровья на Мальте обсуждалось, каких успехов странам удалось достичь в противодействии эпидемии ВИЧ. Также в фокусе были проблемы избыточного веса детей, трансграничные аспекты лечения редких заболеваний, а также связанные с передвижением медиков в Европейском союзе проблемы.

В ходе визита министр Осиновский встретился с нашими партнерами по председательству – министрами здоровья Австрии и Болгарии. Также имели место двусторонние встречи с министрами Польши, Великобритании и Ирландии. В воскресенье министр встретился с коллегами из стран Балтии и провел двусторонние встречи с министрами Дании, Швеции, Германии и Италии. Темами встреч были приоритеты сферы здравоохранения, в т.ч. э-здоровье и алкоголь, а также выбор новой страны расположения для Европейского департамента лекарственных средств.