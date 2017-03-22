Поможем Таурису! Пятилетний мальчик борется со страшной болезнью

Лечение Тауриса началось в январе, и его борьба за жизнь продолжается, сообщает фонд по борьбе с раком "Подаренная жизнь" на своей страничке в социальных сетях.

При совместной финансовой поддержке фонда и Эстонского союза родителей больных раком детей (EVLVL) ребенок на сегодняшний день прошел два лечебных курса в Таллиннской детской больнице с препаратом dinutuximab beta. В Фонде отмечают, что лекарство очень чувствительно к температуре. Его транспортируют в морозильном контейнере, в котором при помощи датчика поддерживается температура от +2 до +8 градусов.

Как сообщает производитель препарата, на начальных стадиях при его приеме часто наблюдаются такие побочные эффекты, как боль, аллергия, нарушения зрения, аномалии в анализах крови, нарушения дыхания, которые позднее чаще всего отступают.

Как сообщают в Фонде, Таурису лечение дается нелегко, однако это его единственный шанс выжить. После прохождения первого лечебного курса у мальчика начались нарушения зрения - гипотония левого зрачка, но сейчас глаз восстанавливается. Всего Таурис должен пройти пять лечебных курсов с интервалом в 35 дней. Теперь ему необходим третий курс.

Фонд "Подаренная жизнь" призывает всех жителей Эстонии помочь в приобретении лекарства для Тауриса. Реквизиты для перевода можно найти на сайте фонда www.kingitudelu.ee. В пояснении к переводу следует указать «Taurise ravi».