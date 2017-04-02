В этом году в Эстонии уже диагностировали 70 случаев ВИЧ
2 апреля 2017 г., 12:41
По состоянию на 31 марта в Эстонии в этом году диагностировали ВИЧ у 70 человек, сообщается в статистике Департамента здоровья.
Больше всего инфицированных в Таллинне (32), за ним следуют Ида-Вирумаа (13), Нарве (10), Тартумаа (шесть), Харьюмаа и Пярнумаа (по два человека). По одному случаю ВИЧ диагностировано в уездах Ляэне, Ляэне-Виру, Сааре, Вильянди и Выру.
Всего в Эстонии диагностировано 9562 случая ВИЧ, в том числе 500 случаев СПИД.