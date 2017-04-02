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Видео: США и Япония провели масштабные военные учения

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Военно-морской институт США разместил на своем YouTube-канале видео, снятое на американо-японских военно-морских учениях.

На видео американский авианосец "Карл Винсон", ракетный крейсер типа "Тикондерога", эскадренный миноносец "Уэйн Мейер", японские эсминцы "Хамагири", "Умигири", "Самидаре" и "Юдачи".

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