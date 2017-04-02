Видео: США и Япония провели масштабные военные учения

Видео: США и Япония провели масштабные военные ученияRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 2 апреля 2017 г., 13:12 ФОТО: скриншотВоенно-морской институт США разместил на своем YouTube-канале видео, снятое на американо-японских военно-морских учениях.На видео американский авианосец "Карл Винсон", ракетный крейсер типа "Тикондерога", эскадренный миноносец "Уэйн Мейер", японские эсминцы "Хамагири", "Умигири", "Самидаре" и "Юдачи".военные корабли сша учения японияПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ