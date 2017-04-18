Как снизить повышенное артериальное давление?

Гипертония является наиболее распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы, причем примерно треть заболевших не знают о том, что кровяное давление у них повышено. Обычно повышенное кровяное давление не сопровождается твердыми симптомами, но оно может вызвать другие заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как хроническая сердечная недостаточность, инсульт, почечная недостаточность, проблемы со зрением и т.д.

О повышенном кровяном давлении могут свидельствать головные боли, усталость, нарушения равновесия и учащённое сердцебиение. Если нормальное кровяное давление у взрослого составляет 120/80 mmHg, то при гипертонии оно выше 140/90 mmHg. При домашних измерениях среднее кровяное давление может быть 135/85 mmHg и выше, причем, чем выше давление, тем быстрее развиваются вызванные им заболевания, тем серьезнее вызваемые ими повреждения органов. Поэтому очень важно привести высокое кровяное давление к норме. Многое для этого может сделать и сам больной, изменив свои привычки питания и подвижности.

Подвижный образ жизни помогает сократить объем талии

Начать вести подвижный образ жизни никогда не поздно, начать можно хоть сразу, но только надо это делать спокойно, избегая перенапряжения. Одним из показателей свидетельствующих о повышенном давлении является объем талии. Опасным для здоровья у мужчин считается объем талии более 102 cm, а у женщин более 88 cm. Поэтому важно достичь и поддерживать здоровый вес тела.

Подвижный образ жизни особенно важен при сидячей работе, но вести его необходимо всем тем, чье артериальное давление доходит до 180/105 mmHg (в том числе и тем, кому назначено медикаментозное лечение). Если показатели кровяного давления выше, то перед тем, как приступить к увеличению физической нагрузки, следует посоветоваться с лечащим врачом. Регулярные умеренные аэробные тренировки 5–7 раз в неделю в течение 30–60 минут снизят кровяное давление, поскольку тренировки расширяют кровеносные сосуды. Можно разбить тренировки на периоды, но длительность этих периодов не должна быть менее 10 минут. Рекомендуется, чтобы общая длительность тренировок была не менее 150 минут в неделю.

Предпочтительным видом тренировок являются тренировки на выносливость: ходьба, плавание, верховая езда, пинг-понг, бег на лыжах, ориентирование, танцы. Целесообразно попробывать различные виды тренировок, чтобы подобрать наиболее подходящие. Рекомендуются тренировки средней интенсивности, что означает, что возникшее во время тренировки учащенное дыхание не мешает разговаривать с другими участниками тренировки, но петь уже не даст. Начиная тренировки не стоит сразу перенапрягаться — нагрузки следует увеличивать постепенно, ориентируясь на свое самочувствие и трудоспособность.

Вместо поваренной соли лучше использовать натуральные приправы

Для нормального функционирования человеческого организма необходимо всего лишь пять граммов поваренной соли (до краев наполненная чайная ложка) в сутки, что примерно соответствует двум граммам натрия. Вред соли заключается избыточном потреблении натрия. При длительном излишнем потреблении соли в организме накаплиается слишком много жидкости, что увеличивает объем циркулирующей крови и повышает кровяное давление. Ограничение потребления соли уменьшает накопление жидкости в организме, что снижает нагрузку на сердце и почки и помогает снизить кровяное давление.