План Осиновского порадует пенсионеров

Государство будет платить неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию по старости, часть социального налога, покрывающего медицинскую страховку, которая составит в 2022 году 13 процентов от суммы пенсии, пишет Postimees.ee.

«С помощью этого шага мы решаем демографическую проблему, которая уже возникла, и которая будет наблюдаться и в будущем, когда количество работающих людей снижается, а люди живут дольше», - прокомментировал нововведение Свен Сестер.

Согласно плану Осиновского из государственного бюджета на покрытие медицинской страховки будет выделяться сумма, которая будет рассчитываться исходя из средней пенсии по старости.