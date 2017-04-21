В Эстонии на смену гриппу приходит новый недуг

Интенсивность заболевания гриппом находится на низком уровне, но отдельные случаи заболевания все же случаются, пишет Postimees.

На смену гриппу сейчас пришли в основном респираторно-вирусные заболевания. Главное отличие острых респираторных инфекций от гриппа заключается в том, что при них наименее проявлена температура, она редко поднимается выше 38°С, и на первый план выходят катаральные явления: изобилующий насморк, боль в горле, влажный кашель.

Из-за гриппа в апреле были госпитализированы 33 человека, а с начала сезона - 1393 пациентов.