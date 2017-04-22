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Полезно знать: как быстро остановить кровотечение?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Существует три вида кровотечений и в зависимости от того, лопается ли артерия, вена или капилляр, следует и действовать, пишет Postimees. Как все же быстрее всего остановить кровотечение?

Отвечает руководитель отдела обучения Эстонского Красного Креста Эллен Стернхоф:

При возможности используйте резиновые перчатки! При сильном кровотечении в первую очередь поместите на рану повязку или чистую одежду и нажимайте на рану так, чтобы остановилось кровотечение. Если кровотечение продолжается поместите на рану еще повязки, чистые ткани и продолжайте давить на рану до прекращения кровотечения. Затем перевяжите рану имеющимися под рукой средствами.

Слабое кровотечение

Слабое или капиллярное кровотечение происходит при небольших ранах. В этом случае необходимо промыть рану водой для удаления грязи и инородных предметов. Если кровотечение продолжается, приложите повязку к ране и подержите ее некоторое время. После остановки кровотечения забинтуйте рану или наклейте лейкопластырь.

Все раны, на которых появляются признаки воспаления, должны быть показаны семейному врачу.

Когда обращаться в скорую помощь?

В последствии сильного кровотечения может возникнуть шок, в связи с которым надо звонить в 112 и вызывать скорую помощь. Признаки шока — сильная слабость, быстрый или слабый пульс, бледность, сильная жажда, беспокойство и иногда даже агрессивность.

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