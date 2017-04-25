Сектор здравоохранения подписал коллективный договор: медикам поднимут зарплаты, забастовка отменяется

Новый договор предусматривает повышение с 1 апреля нынешнего года минимальных зарплат врачей до 10,53, медсестер до 6,03, медперсонала по уходу до 3,70 евро в час, сообщил Союз врачей.

"Подписание коллективного договора гарантирует перемирие в здравоохранении, забастовка отменяется", - сообщили руководители организаций работников здравоохранения Лемби Ауг, Ийви Луйк и Аннели Каннус.

Договор подписали представители Союза врачей Эстонии, Профессионального союза работников здравоохранения Эстонии и Союза медсестер Эстонии и представители работодателей - представители Союза больниц Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии и Общества семейных врачей Эстонии.

Начавшиеся в начале прошлого года переговоры при участии госпримирителя не привели к договору, стороны не соглашались подписать договор прежде, чем правительство не увеличит финансирование здравоохранения и не создаст действенную модель финансирования этой сферы.

Представители работников здравоохранения согласились на подписание договора после того, как на прошлой неделе правительство решило выделить медицинскому сектору в течение четырех последующих лет дополнительную сумму в 215 млн евро. Со следующего года государство будет выплачивать больничной кассе социальный налог с пенсионеров. Первоначальная сумма в 37 млн евро к 2022 году поднимется до 100 млн евро, на сумму того же порядка в бюджет больничной кассы переведут затраты, которые до сих пор оплачивались из государственного бюджета. Дополнительные деньги будут использованы преждле всего на сокращение очередей на лечение.

Коллективный договор закрепил договоренность по стандартам амбулаторной работы врачей-специалистов с тем, чтобы пациентов можно было принимать в разумном темпе, обеспечивающем качество лечения,но не перегружающего врачей и медсестер.