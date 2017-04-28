Врач считает 8-часовой рабочий день пережитком

Занимающийся медициной в трудовой сфере доктор Тоомас Пыллу считает, что рабочее время могло бы быть более гибким: девять, десять или 12 часов – в зависимости от состояния здоровья. Например, все дни работать по 10 часов, а в среду иметь выходной.

Паузы помогают восстановиться

По всему миру практикуются скользящие рабочие графики. В качестве хорошего примера врач привел южную Европу, где в обеденное время проводят сиесту и дают организму время на восстановление. Или Франция, где действует 35-часовая рабочая неделя. По его словам, люди, которые каждый час устраивают себе пятиминутную передышку, работают эффективнее. Например, в Японии, где введены 20-минутные обеденные перерывы, часто устраивают пятиминутки для кофейной паузы. У работника линий завода Mitsubishi есть желтая кнопка, которую можно нажать, чтобы вызвать себе замену, если устал. «Человек лучше работает, если делает частые паузы», - призывает Пыллу руководителей быть более современными, а «не застревать в стародавних временах».

Причиной перегорания могут быть и нереалистичные задачи

«Основная проблема, с которой сталкивается доктор, это все же перегорание», - Пыллу отметил, человек хочет сделать свою работу хорошо и напрягается, чтобы получить одобрение руководства, но «мозг не выдерживает». Часто людям дают или они сами берут на себя слишком большие задачи, выполнить которые в реальное время он не успевает, что по оценке Пыллу, и является причиной выгорания.

В сотрудничестве с медицинским центром Qualitas, где Пыллу работает, на различные предприятия раз в неделю приходят психологи, с которыми работники могут поделиться проблемами частной жизни. «Все время психологов занято. Часто рабочие трудности возникают от внутренних проблем, которыми нельзя поделиться с коллегами. Мама болеет или ребенок – наркоман».

Проблемы создает и инфопоток: «Люди посвящают слишком много времени информации, и ладно, если это коммерческая информация или новости: родители впадают во фрустрацию от необходимости справляться с техникой».

Расслабиться можно, по словам врача, взяв тайм-аут после возвращения с работы: вместо того, чтобы начать складывать продукты в холодильник, лучше присесть и послушать любимую музыку за чашечкой чая. Также хорошо на нас влияет четкий график сна и питания, вне зависимости от того – работа это или выходный день.