Аптеки бьют тревогу

Согласно плану правительства, налог будет взиматься с напитков с высоким содержанием сахара. Цель такого законопроекта заключается в том, чтобы снизить потребление вредных напитков, сообщает Majandus24.

Представители аптек же считают, новый законопроект может затронуть и некоторые товары, предназначенные для повышения общего состояния и самочувствия.

«Вероятнее всего, под новый законопроект попадут, например, сиропы, которые облегчают дыхание взрослым и детям, а также сиропы, которые предназначены для роста и развития детей или другие жидкости, содержащие витамины», - отметил он.

Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства финансов Лийзи Полль развеяла эти страхи и отметила, что законопроект не планирует облагать налогом жидкости, которые предназначены для употребления в оздоровительных целях.

«При необходимости, мы уточним формулировки в законе (чтобы туда не попали оздоровительные товары – прим. ред.)» - отметила она.