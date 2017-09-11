В Эстонии насчитали 36 000 алкоголиков

Критической черты по уровню потребления алкоголя жители Эстонии достигли в 2007 году, когда на одного взрослого приходилось 14,8 литра абсолютного алкоголя. К 2015 году этот показатель снизился до 10,3 литра. Снизилось как число раз употребления, так и количество выпиваемого. Люди стали предпочитать менее крепкие напитки. Поскольку покупательская способность жителей страны в это же время выросла, Институт развития здоровья считает, что причиной снижения потребления стало изменение стиля жизни и манер поведения.

Согласно последнему докладу института об употреблении алкоголя, жители страны все больше пьют пиво и крепкие напитки, за ними следуют вино и другой легкий алкоголь. Отвечавшие на вопросы признали, что объем выпиваемого за год пива может достигать девяти литром (у мужчин). Тех, кто употребляет алкоголь каждый день, по данным Института развития здоровья, может быть около пяти процентов населения, в их числе оказалось больше всего тех, кто пьет пиво. Каждую неделю пиво пьет меньше четверти участников опроса.

Крепкий алкоголь и вино обычно употребляют несколько раз в месяц, чаще всего на корпоративных мероприятиях, а легкие напитки еще реже. И хотя в плане частоты употребления можно говорить о том, что это делают редко, то в том, что касается объемов выпиваемого, речь идет об очень большом количестве – четверть ответивших раз в месяц употребляют раз в месяц как минимум шесть единиц алкоголя.

Главной причиной, почему люди употребляют алкоголь, называются удобство и социализация В течение года участники опросы выпивали алкоголь с друзьями, коллегами и знакомыми, а также у себя дома. Редко алкоголь употребляется в одиночку или на свежем воздухе (в парках, на улицах и так далее). Также алкоголь, по словам ответивших на вопросы, выпивать весело, он делает мероприятия лучше, а также им нравится то ощущение, которое возникает после употребления. А треть участников опроса считают, что алкоголь имеет прямое отношение к хорошей пище.

В то же время, многие испытывают чувство раскаяния или вины из-за того, что употребляют алкоголь. Алкоголь нагружает людей как физически, так и морально, а также может произойти так, что из-за излишнего употребления у них возникают провалы в памяти. Бывало и такое, что после выпитого не получаться сделать что-то, что было запланировано изначально.

Плохой опыт из детства

Почти половина участников опороса в детстве и подростковом возрасти жили с употребляющими или злоупотребляющими алкоголем людьми, что, по их мнению, оказало на них существенное влияние. Часто употребляющий алкоголь человек на них кричал или притеснял иным вербальным образом, использовалась и физическая сила по отношению к ним самим, или другим, что они видели, а также их ребенком оставляли без надзора или в опасной ситуации. И сейчас большинство ответивших знают как минимум по одному человеку, который, по их мнению, пьет слишком много. У половины из участников опроса это - друг или знакомый, менее четверти назвали члена своей семьи.