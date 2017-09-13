Приближается сезон гриппа: в Эстонии появился новый вид вакцины с дополнительной защитой

Руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарств Отть Лайус говорит, что, поскольку у вируса гриппа много различных подтипов и ежегодно циркулирующие типы вируса меняются, необходимо каждый год заново вакцинироваться.

Если до сих пор использовалась трехвалентная вакцина, которая защищала от самых характерных из циркулирующих типов вируса (два подтипа А и один подтип В вирусов гриппа), четырехвалентная вакцина включает второй вирус гриппа В в дополнение к вирусам, содержащимся в трехвалентных вакцинах. В то же время, по словам Лайуса, особенно переменчивы и являются причиной большого числа заболеваний вирусы подтипа А.

То есть большинство заболеваний в новом сезоне будет связано с теми тремя подтипами, от которых защищает и трехвалентная вакцина, но определенное количество заболеваний вызовет четвертый подтип вируса.

Лайус подтверждает, что вакцина от гриппа хорошо защищает от тех типов вируса, которые есть в вакцине, но не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет, поскольку болезнь может быть обусловлена и другим типом вируса. Все зависит от того, какие вирусы этой зимой будут распространяться.

На данный момент, по данным Лайуса, в аптеках есть только четырехвалентные вакцины, которые стоят 10,53 евро, но в скором времени в аптеки должны поступить и трехвалентные вакцины. По заверениям производителя, их цена будет оставаться в рамках 5-6 евро.