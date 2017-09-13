Приближается сезон гриппа: в Эстонии появился новый вид вакцины с дополнительной защитой

В новом сезоне гриппа жители Эстонии могут вакцинироваться новой четырехвалентной вакциной против гриппа, которая дает дополнительную защиту против вируса гриппа подтипа В, пишет Postimees.
Руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарств Отть Лайус говорит, что, поскольку у вируса гриппа много различных подтипов и ежегодно циркулирующие типы вируса меняются, необходимо каждый год заново вакцинироваться.
Если до сих пор использовалась трехвалентная вакцина, которая защищала от самых характерных из циркулирующих типов вируса (два подтипа А и один подтип В вирусов гриппа), четырехвалентная вакцина включает второй вирус гриппа В в дополнение к вирусам, содержащимся в трехвалентных вакцинах. В то же время, по словам Лайуса, особенно переменчивы и являются причиной большого числа заболеваний вирусы подтипа А.
То есть большинство заболеваний в новом сезоне будет связано с теми тремя подтипами, от которых защищает и трехвалентная вакцина, но определенное количество заболеваний вызовет четвертый подтип вируса.
Лайус подтверждает, что вакцина от гриппа хорошо защищает от тех типов вируса, которые есть в вакцине, но не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет, поскольку болезнь может быть обусловлена и другим типом вируса. Все зависит от того, какие вирусы этой зимой будут распространяться.
На данный момент, по данным Лайуса, в аптеках есть только четырехвалентные вакцины, которые стоят 10,53 евро, но в скором времени в аптеки должны поступить и трехвалентные вакцины. По заверениям производителя, их цена будет оставаться в рамках 5-6 евро.