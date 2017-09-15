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Вирусы безжалостны: дети слегли с вирусом уже на второй неделе школы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Несмотря на то, что осень только началась, различные вирусы уже постепенно атакуют. Статистика пока не показывает резкого роста числа вирусных заболеваний, но насморк, кашель и боли в животе уже вынудили некоторых детей остаться дома всего на второй неделе школы.

В гимназии Винни-Паюсти на прошлой неделе отсутствовали 25 учеников, на этой неделе их число возросло до 35, сообщает портал Virumaa Teataja.

Медсестра Раквереской реальной гимназии Леэви Липпасаар отмечает, что к ней каждый день обращается дюжина учеников и среди них и те, кто жалуется на насморк, боли в горле и животе. По ее словам, аналогичную картину она наблюдает каждую осень.

Рост числа заболеваний среди детей подтверждает и семейный врач Раквереского детского центра здоровья Ану Йыэмяги. «Малыши, которые идут в детский сад, заболевают, так как их иммунная система еще должна закалиться», - отмечает Йыэмяги.

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