Вирусы безжалостны: дети слегли с вирусом уже на второй неделе школы

В гимназии Винни-Паюсти на прошлой неделе отсутствовали 25 учеников, на этой неделе их число возросло до 35, сообщает портал Virumaa Teataja.

Медсестра Раквереской реальной гимназии Леэви Липпасаар отмечает, что к ней каждый день обращается дюжина учеников и среди них и те, кто жалуется на насморк, боли в горле и животе. По ее словам, аналогичную картину она наблюдает каждую осень.

Рост числа заболеваний среди детей подтверждает и семейный врач Раквереского детского центра здоровья Ану Йыэмяги. «Малыши, которые идут в детский сад, заболевают, так как их иммунная система еще должна закалиться», - отмечает Йыэмяги.