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Эстонец продавал в Facebook подпольную виагру: желающих было хоть отбавляй

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: William Vazquez/AP

На этой неделе пользователь Facebook продавал в популярном эстонском сообществе «Ostan ja müün» лекарство для лечения проблем с потенцией. Департамента лекарственных средств предупреждает о сомнительном качестве лекарств, продающихся незаконным путем.

Пользователь продавал в сообществе таблетки виагры. Несмотря на то, что данное лекарство продается только по рецепту, к объявлению проявили интерес много пользователей, пишет ERR.

Представитель Департамента лекарств Катрин Коллист отметила, что продавцы подпольных лекарств не следят за правилами обращения с медикаментами и не знают об этих правилах.

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