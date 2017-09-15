Эстонец продавал в Facebook подпольную виагру: желающих было хоть отбавляй
15 сентября 2017 г., 17:00
На этой неделе пользователь Facebook продавал в популярном эстонском сообществе «Ostan ja müün» лекарство для лечения проблем с потенцией. Департамента лекарственных средств предупреждает о сомнительном качестве лекарств, продающихся незаконным путем.
Пользователь продавал в сообществе таблетки виагры. Несмотря на то, что данное лекарство продается только по рецепту, к объявлению проявили интерес много пользователей, пишет ERR.
Представитель Департамента лекарств Катрин Коллист отметила, что продавцы подпольных лекарств не следят за правилами обращения с медикаментами и не знают об этих правилах.