Эстонец продавал в Facebook подпольную виагру: желающих было хоть отбавляй

Пользователь продавал в сообществе таблетки виагры. Несмотря на то, что данное лекарство продается только по рецепту, к объявлению проявили интерес много пользователей, пишет ERR.

Представитель Департамента лекарств Катрин Коллист отметила, что продавцы подпольных лекарств не следят за правилами обращения с медикаментами и не знают об этих правилах.