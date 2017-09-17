Обзор семейных врачей Эстонии: смотрите, где доктора работают меньше, а получают больше других

C 2006 по 2015 год зарплата семейных врачей увеличилась на 101 процент (с 894 евро до 1797 евро) и у медсестер на 123 процента (с 450 евро до 1005 евро), говорится в обзоре Института развития здоровья.

В 2006 самая большая зарплата у семейных врачей была в Харьюмаа, а самая низкая — в Пыльвамаа и на Хийумаа. В 2015 году самая высокая средняя зарплата была в Ляэнемаа (2176 евро в месяц) и самая низкая — в Вильяндимаа (1471 евро в месяцам).

Хотя семейные врачи в Ляэнемаа в 2015 году имели самую высокую среднюю заплату показатель количества приемов на одного семейного врача был там один из самых низких. В то же время в Вильяндимаа и на Хийумаа семейные врачи получали в среднем более низкую зарплату, а по количеству приемов на одного врача они были в первой тройке. Много работаю и врачи Ляэне-Вирумаа, но у них и зарплата на высоком уровне.

Как в 2006, так и в 2015 годах самая высокая зарплата была у медсестер Хийумаа (соответственно 511 и 1219 евро в месяц). В 2006 году самая низкая средняя зарплата была у медсестер Сааремаа (399 евро), а в 2015 году — в Ида-Вирумаа (903 евро). Медсестры Хийумаа получают больше других, а сами ведут на треть приемов меньше, чем первая тройка рейтинга (Рапламаа, Тарту и Вырумаа).

Больше всего самостоятельных приемов проводят медсестры семейных врачей в Рапламаа, а доходы их в сравнении с другими уездами находятся на среднем уровне. Самая низкая средняя зарплата у медсестер Ида-Вирумаа, но они и в сравнении с другими проводят значительно меньше самостоятельных приемов пациентов.

В среднем за десятилетие список пациентов семейного врача уменьшился приблизительно на 150 человек. В 2005 году в одном списке семейного врача было 1613 пациентов, в 2010 — 1583 пациента и в 2015 — 1543 пациента.

В 2015 году в среднем больше всего пациентов было в списках врачей Сааремаа и Валгамаа. За последние несколько лет в этих уездах списки пациентов увеличились. В среднем самые маленькие списки пациентов в 2015 году были на Хийумаа и в Ярвамаа (соответственно 1448 и 1418 пациентов).

Если в 2013 году в списках семейных врачей пациентов без медстраховки было в среднем 11,1 процентов, в 2015 году этот показатель уменьшился до 7,6 процентов. Без медстраховки больше всего пациентов в Харьюмаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа, где этот показатель превышает восемь процентов.