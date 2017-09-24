Для возвращения 15 врачей в регистр потребуется более 100 000 евро

На эти средства университет организует для врачей необходимую для внесения в регистр работников здравоохранения практику и проведет семинар по теории, который позволит сдать экзамен врача общего профиля.

В рамках представленного факультетом медицинских наук ТУ проекта для участников проведут трехмесячную практику, по итогам которой у них будет иметься необходимая для внесения в регистр практика и они будут лучше подготовлены к сдаче экзамена.

Проект, который пройдет с февраля по апрель следующего года, будет иметь аналогичную структуру с проектом, проходившим в период 2010-2013 в странах региона Балтийского моря, в котором участвовали 27 врачей, написал декан университета Маргус Лембер.

В период 2013-2014 Министерство социальных дел профинансировало практику и теоретическую подготовку 31 врача. Всего в регистр работников здравоохранения внесли 55 врачей.

К сентябрю этого года в резидентуру поступили 36 из этих врачей, кроме того, многие из них поступили на работу в качестве врачей общего профиля в предлагающие лечение по уходу учреждения здравоохранения или центры семейных врачей.