Жительница Латвии: покупка лекарств в Эстонии привела к важному открытию

«Врач сказал, что скоро нам понадобятся таблетки от малярии, целых три упаковки. Нам выписали рецепт, и мы отправили в аптеку», - рассказала в соцсети Агнесе.

В аптеке женщина узнала, что одна упаковка стоит 57 евро, а три - соответственно 171 евро.

Цена такая, что впору задуматься о необходимости лекарства. В поисках информации о заболевании и возможных рисках, женщина проштудировала интернет. И выяснила, что в Эстонии это лекарство стоит намного дешевле.

Эстония находится не очень далеко, и в выходные Агнесе собралась в поездку.

Так и оказалось, что одна упаковка лекарства стоила 23 евро вместо 57. А за три упаковки было заплачено 69 евро вместо 171.