Жительница Латвии: покупка лекарств в Эстонии привела к важному открытию

Латвийка Агнесе поделилась на своей страничке в Facebook историей о том, как она сэкономила 100 (!) евро на покупке лекарств в соседней Эстонии. «Латвия, я тебя очень люблю, но почему каждый раз при возвращении из поездки, меня не покидает чувство, что твои жители - дойные коровы?» - цитирует ее Русский TVNET.
9 октября 2017 г., 11:22
«Врач сказал, что скоро нам понадобятся таблетки от малярии, целых три упаковки. Нам выписали рецепт, и мы отправили в аптеку», - рассказала в соцсети Агнесе.
В аптеке женщина узнала, что одна упаковка стоит 57 евро, а три - соответственно 171 евро.
Цена такая, что впору задуматься о необходимости лекарства. В поисках информации о заболевании и возможных рисках, женщина проштудировала интернет. И выяснила, что в Эстонии это лекарство стоит намного дешевле.
Эстония находится не очень далеко, и в выходные Агнесе собралась в поездку.
Так и оказалось, что одна упаковка лекарства стоила 23 евро вместо 57. А за три упаковки было заплачено 69 евро вместо 171.