В Эстонии начался сезон гриппа

Об этом BNS сообщил департамент здравоохранения, отметив, что на первой неделе октября к врачам в связи с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 3341 человек, из них 45 процентов — дети.

Статистика заболеваемости по уездам отличается незначительно. Ни одного подтвержденного случая заболеваемости гриппом на первой неделе октября не было. Основным возбудителем болезни был риновирус. По возрастным группам наибольшая заболеваемость пришлась на детей в возрасте до пяти лет.

Интенсивность заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями оценивается сейчас как низкая, что свойственно началу сезона.

По данным Европейских мониторинговых групп, интенсивность заболеваемости находится на низком уровне во всех странах Европейского региона.

Распространение вирусов гриппа не отмечено пока ни в одной стране, регистрируются только отдельные случаи заболеваний, связанных с вирусом гриппа.