Суд разрешил Apotheka возобновить продажу лекарств в PERH

В сообщении отмечается, что решение суда не дает оценки действиям гендиректора Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп, а лишь признает право истца продолжать оказывать аптечные услуги в период судебного разбирательства жалобы, в которой аптечная фирма требует отменить решение департамента, пишет rus.err.ee.

По оценке суда, жалобу истца нельзя считать бесперспективной, поэтому предоставление первичной правовой защиты является оправданным.

Решение административного суда может быть оспорено в окружном суде в течение трех рабочих дней.