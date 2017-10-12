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Суд разрешил Apotheka возобновить продажу лекарств в PERH

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ФОТО: Mati Hiis / Õhtuleht

Тартуский административный суд удовлетворил ходатайство пользующейся брендом Apotheka фирмы Terve Pere Apteek OÜ о предоставлении первичной правовой защиты в конфликте фирмы с Северо-Эстонской региональной больницей (PERH), в рамках которого Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии на работу аптеки в больнице.

В сообщении отмечается, что решение суда не дает оценки действиям гендиректора Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп, а лишь признает право истца продолжать оказывать аптечные услуги в период судебного разбирательства жалобы, в которой аптечная фирма требует отменить решение департамента, пишет rus.err.ee.

По оценке суда, жалобу истца нельзя считать бесперспективной, поэтому предоставление первичной правовой защиты является оправданным.

Решение административного суда может быть оспорено в окружном суде в течение трех рабочих дней.

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