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С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы

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Вакцинация. | ФОТО: Scanpix

С января 2018 года в школах все девочки в возрасте от 12 до 14 лет будут вакцинироваться двумя дозами вакцины от вируса папилломы человека, который вызывает рак.

Как пояснила «Радио 4» главный специалист Отдела борьбы с эпидемиями и мониторинга инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Филиппова, этот вирус очень распространен среди населения, передает Rus.ERR.

«Считается, что каждый человек хотя бы один раз в жизни с этим вирусом встретился. Заражение вирусом папилломы человека происходит, как правило, при сексуальном контакте», - сказала Филиппова.

После заражения вирус довольно долго остается в организме человека. Онкологическим заболеваниям, вызванным вирусом папилломы человека, более подвержены женщины, чем мужчины, наиболее часто встречается рак шейки матки.

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