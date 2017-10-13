С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы

Как пояснила «Радио 4» главный специалист Отдела борьбы с эпидемиями и мониторинга инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Филиппова, этот вирус очень распространен среди населения, передает Rus.ERR.

«Считается, что каждый человек хотя бы один раз в жизни с этим вирусом встретился. Заражение вирусом папилломы человека происходит, как правило, при сексуальном контакте», - сказала Филиппова.

После заражения вирус довольно долго остается в организме человека. Онкологическим заболеваниям, вызванным вирусом папилломы человека, более подвержены женщины, чем мужчины, наиболее часто встречается рак шейки матки.