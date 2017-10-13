С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы

С января 2018 года в школах все девочки в возрасте от 12 до 14 лет будут вакцинироваться двумя дозами вакцины от вируса папилломы человека, который вызывает рак.
13 октября 2017 г., 16:51
Как пояснила «Радио 4» главный специалист Отдела борьбы с эпидемиями и мониторинга инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Филиппова, этот вирус очень распространен среди населения, передает Rus.ERR.
«Считается, что каждый человек хотя бы один раз в жизни с этим вирусом встретился. Заражение вирусом папилломы человека происходит, как правило, при сексуальном контакте», - сказала Филиппова.
После заражения вирус довольно долго остается в организме человека. Онкологическим заболеваниям, вызванным вирусом папилломы человека, более подвержены женщины, чем мужчины, наиболее часто встречается рак шейки матки.