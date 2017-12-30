Разбитые машины и покалеченные жизни: самые страшные происшествия 2017 года в Эстонии

По состоянию на 19 декабря в ДТП за год погибли 46 человек. Ни в одном из ДТП не погибали сразу три и более человека, но, к сожалению, произошло четыре аварии, в каждой из которых скончались по два человека.

12. марта в Ида-Вирумаа в Йыхви на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись пассажирский поезд и машина Toyota Corolla. В результате столкновения погибли 27-летний водитель и сидевший рядом 29-летний пассажир. В момент аварии они находились в состоянии наркотического опьянения.

Трагическое ДТП возле Хальяла. | ФОТО: Meelis Meilbaum

21 марта на 86-км шоссе Таллинн-Нарва около Хальяла произошла тяжелая авария. На прямом участке дороги столкнулись следовавший со стороны Таллинна грузовик Volvo с прицепом и шедший со стороны Нарвы легковой автомобиль Mercedes-Benz C 220. В результате столкновения на месте погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле - 28-летний водитель и 29-летний пассажир. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В ДТП возле Эльва погибли два человека. | ФОТО: Jürgen Puistaja/´Kanal2

Утром 3 июля в Тартумаа вблизи Эльва произошло ДТП: столкнулись автомобиль BMW, который пошел на обгон, и внедорожник Jeep. 46-летний водитель BMW и 46-летний пассажир погибли. Водитель джипа получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Две женщины погибли на железнодорожном переезде Суйгу. | ФОТО: Mailiis Ollino/

24 августа в Пярнумаа в волости Тори на нерегулируемом железнодорожном переезде Суйгу при столкновении пассажирского поезда и легкового автомобиля Peugeot погибли находившиеся в машине две женщины: 23-летняя водитель и 26-летняя пассажирка. Обе были гражданками Финляндии.

Пожары и утечка химикатов

Пожар по состоянию на 18 декабря унес жизни 38 людей, утонули за год 43 человека. Спасательный департамент обнародовал крупнейшие происшествия этого года.

Утечка взрывоопасных химикатов. | ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal2

Вечером, 27 марта, в Ида-Вирумаа в Сонда на железной дороге из цистерны грузового поезда произошла утечка взрывоопасных химикатов. Людей, проживающих неподалеку от места происшествия, эвакуировали и остановили движение поездов. После ликвидации протечки грузовой поезд поехал дальше. Однако на станцию Тапа вызвали спасателей, чтобы снова заниматься ликвидацией последствий утечки химикатов.

В результате вылилось почти 52 тонны ядовитого вещества. Загрязнение окружающей среды произошло на станциях Сонда и Тапа, где грузовой поезд останавливался, следуя в порт Мууга. В конце августа в Сонда наши еще одно место загрязнения.

Пожар в многоквартирном доме на Вильде-теэ, 112. | ФОТО: Ernest Bondarenko

«Если мир потряс крупный пожар в Лондоне, то нас заставил поволноваться горящая высотка, построенная в советское время,» - говорит пресс-секретарь Спасательного департамента.

27 мая поступило сообщение о крупном пожаре в столичном районе Мустамяэ на Вильде-теэ. Пожар произошел на 7 этаже 14-этажного дома. В больнице оказались 7 человек, а жители верхних этажей были в огненной ловушке. К счастью, никто не погиб.

Пожар в многоквартирном доме на улице Нису в Таллинне. | ФОТО: Tairo Lutter

Днем 19 июня в Пыхья-Таллинне на улице Нису в многоквартирном доме начался пожар из-за взрыва бытового газа в квартире на четвертом этаже. Погиб проживавший в квартире мужчина. Также на месте скорая помощь осмотрела двух людей.

Пожар в поселке Хулья. | ФОТО: Janek Kronberg/Meelis Meilbaum, Marianne Loorents/Toomas Herm/Aarne Mäe

10 августа в поселке Хулья на Ванду-теэ полыхали два резервуара с газом: объем одного из резервуаров составлял восемь тонн газа, а второго - две тонны. Огонь перекинулся и на находящееся поблизости здание, где в двух резервуарах было 20 тонн дизельного топлива.

Кроме газохранилища, сгорела и находящаяся у резервуара автоцистерна. Также сгорели еще восемь легковых машин, стоявших рядом с газохранилищем. Еще одна машина получила термоповреждения.

В результате пожара пострадал спасатель, его доставили в Ракверескую больницу.