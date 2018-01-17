Ученые выяснили, что может помочь людям с повреждениями спинного мозга

Ученые из США обнаружили, что многие гены, запускающие естественную регенерацию спинного мозга у миног, также участвуют в восстановлении периферической нервной системы у млекопитающих. Открытие специалистов может привести к разработке новых методов борьбы с повреждениями спинного мозга у людей, пишет newsru со ссылкой на Zee News.
Миноги - бесчелюстные животные, обитающие в воде. Общий предок миног и людей жил примерно 550 миллионов лет назад. У миног происходит полная регенерация спинного мозга без лечения. Через 10-12 недель после паралича они вновь могут плавать. Исследователи изучали процесс восстановления спинного мозга у миног. Специалисты брали у животных образцы мозга сразу после травмы, в процессе регенерации и после полного восстановления.
Исследователи установили: множество генов в спинном мозге миног менялось в ходе регенерации. Кроме того, изменились уровни экспрессии ряда генов в головном мозге. Многие гены, связанные с восстановлением, были частью сигнального пути Wnt, играющего важную роль в развитии тканей и регенерации у других животных.