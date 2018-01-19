Бюджет Больничной кассы вырос на 150 млн евро

Существенно увеличилось финансирование профилактики заболеваний, услуг семейного врача, стоматологии и лечения за границей. 34 млн евро дополнительного финансирования помощи врачей-специалистов позволит сократить очереди и выполнить больше операций в ряде областей, сообщила Больничная касса.

Бюджет на услуги врачей-специалистов увеличится более чем на десять процентов, то есть на 66 млн евро. С помощью включенных в бюджет в результате реформы здравоохранения 34 млн евро повысится доступность лечения детских заболеваний, финансирование педиатрии и детской хирургии вырастет в общей сложности на 5,5 млн евро. В этом году протезы коленного или тазобедренного сустава получат до 3600 человек, очереди на эти операции сократятся на 10 месяцев. Больше средств также выделят на лечение глаукомы.

С начала 2018 года в список компенсации лекарств включены 20 новых препаратов. С этого года дополнительная льгота для людей с крупными затратами на лекарства начинается со ста евро. Всего бюджет затрат на лекарства составляет в этом году 135 млн евро. Бюджет затрат на медицинские устройства поднялся до 10 млн евро. В этом году больничная касса компенсирует покупку 155 новых медицинских устройств.

Бюджет семейных врачей увеличится на 15 млн евро. В этом году выделят значительные средства на оздоровительные центры, в том числе услуги акушерки, физиотерапию и услуги медсестер на дому.

Бюджет профилактики заболеваний вырастет на 3 млн евро. Важным обновлением станет доступность скрининга на рак груди и для женщин в возрасте 68 и 69 лет. В бюджет развития здоровья выделят 1,6 млн евро, что позволит в этом году запустить новые проекты по развитию психологического здоровья, улучшению здоровья полости рта среди взрослых и профилактике тяжелых заболеваний.

Бюджет стоматологии примерно вполовину увеличился по сравнению с прошлым годом, всего с учетом компенсаций протезов на 52 млн евро. Бюджет детской стоматологии увеличился примерно на одну пятую часть. В 2018 году компенсации стоматологического лечения для взрослых поднялись с 30 до 40 евро.

В этом году на выплаты компенсаций временной нетрудоспособности запланировано 152 млн евро.