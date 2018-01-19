Бюджет Больничной кассы вырос на 150 млн евро

Совет Больничной кассы в пятницу утвердил бюджет на 2018 год, который на 150 млн евро больше бюджета на 2017 год, то есть всего составляет 1,28 млрд евро.
Существенно увеличилось финансирование профилактики заболеваний, услуг семейного врача, стоматологии и лечения за границей. 34 млн евро дополнительного финансирования помощи врачей-специалистов позволит сократить очереди и выполнить больше операций в ряде областей, сообщила Больничная касса.
Бюджет на услуги врачей-специалистов увеличится более чем на десять процентов, то есть на 66 млн евро. С помощью включенных в бюджет в результате реформы здравоохранения 34 млн евро повысится доступность лечения детских заболеваний, финансирование педиатрии и детской хирургии вырастет в общей сложности на 5,5 млн евро. В этом году протезы коленного или тазобедренного сустава получат до 3600 человек, очереди на эти операции сократятся на 10 месяцев. Больше средств также выделят на лечение глаукомы.
С начала 2018 года в список компенсации лекарств включены 20 новых препаратов. С этого года дополнительная льгота для людей с крупными затратами на лекарства начинается со ста евро. Всего бюджет затрат на лекарства составляет в этом году 135 млн евро. Бюджет затрат на медицинские устройства поднялся до 10 млн евро. В этом году больничная касса компенсирует покупку 155 новых медицинских устройств.
Бюджет семейных врачей увеличится на 15 млн евро. В этом году выделят значительные средства на оздоровительные центры, в том числе услуги акушерки, физиотерапию и услуги медсестер на дому.
Бюджет профилактики заболеваний вырастет на 3 млн евро. Важным обновлением станет доступность скрининга на рак груди и для женщин в возрасте 68 и 69 лет. В бюджет развития здоровья выделят 1,6 млн евро, что позволит в этом году запустить новые проекты по развитию психологического здоровья, улучшению здоровья полости рта среди взрослых и профилактике тяжелых заболеваний.
Бюджет стоматологии примерно вполовину увеличился по сравнению с прошлым годом, всего с учетом компенсаций протезов на 52 млн евро. Бюджет детской стоматологии увеличился примерно на одну пятую часть. В 2018 году компенсации стоматологического лечения для взрослых поднялись с 30 до 40 евро.
В этом году на выплаты компенсаций временной нетрудоспособности запланировано 152 млн евро.
Бюджет на лечение эстоноземельцев за границей составляет 11,7 млн евро.