Аптекарь предупреждает: популярное средство от гриппа может серьезно навредить

«Обязательно нужно находиться дома в состоянии покоя пока не спадет температура и исчезнут признаки болезни. Иначе вы можете заразить других людей и у вас самих могут возникнуть серьезные осложнения», - отметила она.

По ее словам, лечение болезни нужно начать сразу же. Руки нужно постоянно мыть с помощью антисептика.

«Нужно пить много воды и чая, так как с повышенной температурой человек теряет много жидкости. Кроме этого, жидкость помогает очистить организм. Подойдут различные горячие напитки. Специальный чай против простуды содержит парацетамол, который снижает боль и температуру, псевдоэфедрин убирает заложенность носа и самочувствие улучшается», - отмечает провизор.

Однако она предупреждает, что чай против простуды из аптеки нельзя пить слишком часто, так как если делать это, например, через каждые два часа, то можно серьезно навредить организму.

Также стоит следить за тем, чтобы в разных лекарствах, которые вы принимаете, не было одинаковых веществ. Это поможет избежать передозировки.