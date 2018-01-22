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Количество смертей от передозировки наркотиков побило рекорд

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В 2017 году передозировка фентанила стала причиной смерти в 117 случаях.

ФОТО: Tõnu Talivee/ Õhtuleht

В 2017 году из-за передозировки фентанила в Эстонии погибло 117 человек, а общее количество смертей наркоманов еще выше, однако стоит отметить, что данные еще уточняются.

В Институте судебной экспертизы сообщили, что в 2017 году передозировка фентанила стала причиной смерти в 117 случаях, передает Rus.err.

"Общее количество смертей из-за наркотиков было еще выше, поскольку добавляются случаи смерти по другим причинам, спровоцированным наркоманией, а также случаи удушья в состоянии опьянения", - сообщил ERR руководитель института Юллар Ланно.

"Экспертам необходимо рассмотреть спорные случаи, чтобы определить, в какой степени наркотики повлияли на наступление смерти", - пояснил он, добавив, что более точная информация появится в феврале.

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