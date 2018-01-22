Количество смертей от передозировки наркотиков побило рекорд

В 2017 году из-за передозировки фентанила в Эстонии погибло 117 человек, а общее количество смертей наркоманов еще выше, однако стоит отметить, что данные еще уточняются.
В Институте судебной экспертизы сообщили, что в 2017 году передозировка фентанила стала причиной смерти в 117 случаях, передает Rus.err.
"Общее количество смертей из-за наркотиков было еще выше, поскольку добавляются случаи смерти по другим причинам, спровоцированным наркоманией, а также случаи удушья в состоянии опьянения", - сообщил ERR руководитель института Юллар Ланно.
"Экспертам необходимо рассмотреть спорные случаи, чтобы определить, в какой степени наркотики повлияли на наступление смерти", - пояснил он, добавив, что более точная информация появится в феврале.