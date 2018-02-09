Кадри Таммепуу: больной должен оставаться дома

Тему дня портала Stolitsa.ee комментирует член правления Союза пациентов Эстонии Кадри Таммепуу:

«В период вирусной эпидемии людям следует напомнить о важности заботы о своем здоровье и здоровье своих близких. Воспринимать жизненные неурядицы спокойнее, и, возможно, отложить проблемы, не требующие незамедлительного решения. Укрепить здоровье поможет юмор, хороший сон и частое мытье рук. Выходя на улицу, стоит одеть шапку, ноги и руки также должны быть в тепле.

Если этого окажется недостаточно, и первые признаки простуды начнут проявляться, для начала можно воспользоваться «бабушкиными» методами лечения, у каждой семьи они свои. Обычно человек чувствует недомогание за несколько дней до появления серьезных жалоб, и именно этот период – лучшее время для принятия каких-либо мер. Нужно пить много горячего чая, но стараться есть меньше, только легкие блюда.

Чтобы скорее преодолеть болезнь и не заразить других, больной должен оставаться дома. Это так же позволяет предотвратить осложнения – будь то воспаление синусового узла, обострение астмы или проблемы с сердцем. Не стоит спешить обращаться к семейному врачу или в отделение экстренной медицинской помощи, некоторые вирусные заболевания проходят за пару дней, другие длятся около недели. Но есть и те, которые в конечном итоге могут перейти в бактериальные формы и потребовать лечения, назначенного врачом.

В случае, если температура держится в пределах 38-39 градусов больше 3-4 дней, или человек чувствует обострение хронического заболевания, стоит обратиться к семейному врачу или позвонить по номеру 1220. Также можно проконсультироваться с аптекарем.