В аптеках могут закончиться два лекарства

По данным департамента лекарственных средств, представитель Pfizer Europe MA EEIG сообщил о проблемах в поставке Xanax и Xanax XR. Активное вещество обоих препаратов — алпразолам.

Проблемы предположительно сохранятся до середины марта. На данный момент оба лекарства доступны в аптеках, также доступны другие препараты с тем же активным веществом.