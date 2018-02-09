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В аптеках могут закончиться два лекарства

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ФОТО: Toomas Huik

В аптеках может временно закончиться антидепрессант Xanax, поскольку дистрибьютор сообщил о проблемах поставки.

По данным департамента лекарственных средств, представитель Pfizer Europe MA EEIG сообщил о проблемах в поставке Xanax и Xanax XR. Активное вещество обоих препаратов — алпразолам.

Проблемы предположительно сохранятся до середины марта. На данный момент оба лекарства доступны в аптеках, также доступны другие препараты с тем же активным веществом.

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