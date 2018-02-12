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Ученые совершили прорыв в лечении астмы

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Ингалятор. Иллюстративное фото.

ФОТО: David Oxberry/picture alliance/moodboard/Scanpix

Современные методы лечения астмы имеют множество побочных эффектов. Препараты зачастую быстро теряют эффективность, а некоторые из них попросту токсичны для человека. Американские ученные совместно с китайскими коллегами разработали новое лекарство, способное облегчить жизнь больным астмой, сообщает newsru.com со ссылкой на The Daily Mail.

За 4 года исследователи проанализировали более 6000 соединений и обнаружили, что белок металлотионеин-2 (МТ-2) нередко отсутствовал в легких мышей, больных астмой. Грызуны с отсутствующим МТ-2 в два раза чаще страдали от астмы. Введение недостающего белка значительно снижало выраженность симптомов заболевания.

На основе МТ-2 специалисты создали новый препарат - TSG12. Он, в отличие от других лекарственных средств, нетоксичен и не теряет своей эффективности со временем. TSG12 расслабляет мышцы дыхательных путей и расширяет бронхи, облегчая дыхание. Новое лекарство изменит жизнь астматиков в лучшую сторону.

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