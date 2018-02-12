Ученые совершили прорыв в лечении астмы

За 4 года исследователи проанализировали более 6000 соединений и обнаружили, что белок металлотионеин-2 (МТ-2) нередко отсутствовал в легких мышей, больных астмой. Грызуны с отсутствующим МТ-2 в два раза чаще страдали от астмы. Введение недостающего белка значительно снижало выраженность симптомов заболевания.