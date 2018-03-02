Конфликт в стоматологической клинике: проверяйте счета не отходя от кассы

С прошлого года все застрахованные совершеннолетние жители Эстонии получили возможность компенсировать небольшую часть расходов на лечение зубов при помощи Больничной кассы (БК). Однако реализовать это благо удается не всем, поскольку не все стоматологи и стоматологические клиники решили стать договорным клиентом БК. Но даже вы найдете такого партнера, отнюдь не факт, что удастся вылечить зубы и не поскандалить с клиникой по поводу оплаты лечения.
В редакцию портала Rus.Postimees обратился Ростислав, который на тот момент уже больше месяца конфликтовал с Ласнамяэской стоматологической клиникой. Все началось с того, что осенью 2017 года он случайно в кабинете своего семейного врача ознакомился с инфоброшюрой, в которой Больничная касса на русском и эстонском языках рассказывала о возможности получения компенсации за лечение зубов. Информация вызвала у него интерес, и он решил воспользоваться предоставленным ему государством правом. Тем более, что Ростислав имеет частичную нетрудоспособность и размер его компенсации составляет не 50 евро, как у здоровых жителей страны, а целых 85 евро в год.
Узнав, что у Ласнамяэской стоматологической клиники есть договор с Больничной кассой, он позвонил в регистратуру. Сначала у него возникли сложности с «самоидентификацией» - регистратор никак не мог найти его в списках людей, имеющих степень нетрудоспособности, но после звонков в Больничную кассу этот вопрос решился – Ростислава нашли в списках и записали на прием 18 декабря 2017 года.
«Первый прием прошел хорошо, зубной врач показалась опытным специалистом. После первого приема она сказала, что нужно прийти еще раз. В регистратуре мне выдали чек, в котором было написано, что общая стоимость процедуры составляет 100 евро, из которых пациент должен заплатить 15 евро», - объяснил Ростислав.
На повторный прием он записался на 18 января. «В указанное время я пришел на прием, повторный визит прошел хорошо. После приема я сидел в регистратуре и ждал счета. В тот раз мне делали анестезию, и в голове был туман. Возможно, именно поэтому я не заметил в счете странной суммы. В нем было указано, что за повторный визит с меня взяли 27,26 евро, которых, как мне кажется, в счете не должно было быть», - сказал пациент и сослался на информацию с сайта клиники, в которой было указано, что начиная с января 2018 года плату за визит с человека, имеющего степень нетрудоспособности, больше не берут.
Безусловно, он обратился с вопросом в клинику, но добиться вразумительного ответа не смог. Тогда он написал заявление в Больничную кассу, чтобы та разобралась со своим партнером и объяснила, кто прав.
Через несколько дней Ростислав получил официальный ответ от Больничной кассы, в котором ему сообщили, что Ласнамяэская стоматологическая клиника заключила договор с Больничной кассой 8 ноября 2017 года, а значит, все застрахованные совершеннолетние жители страны могут использовать свою компенсацию, обратившись за помощью в это медицинское учреждение.
Далее ему было объяснено, что Больничная касса проверила выданный ему счет и обнаружила, что клиника ошиблась при его составлении и неверно указала номер кода услуги. В данном случае, речь идет не о плате за визит: он переплатил за другое. Ростислава заверили, что главный врач клиники Тармо Марранди поставлен в известность, пациенту нужно связаться с ним для составления правильного счета и решения вопроса с размером оплаты.
Однако договориться с клиникой Ростислав не смог: работники учреждения и пациент не поняли друг друга и разошлись совсем не с миром. Ростислав еще трижды писал в Больничную кассу, трижды ему советовали связаться с главврачом клиники: он имеет право на пересчет, но сделать это может только клиника. «Я звонил им, но мне говорили какую-то ерунду, дошло до того, что женщина в регистратуре заявила, что у них вообще нет заведующего», - сказал Ростислав и добавил, что разочарован во всей столичной стоматологии и опасается за старушек, которые сидят в очереди к врачам этой клиники – скольким из них выставили неправильные счета?
Понимая, что все это эмоции, мы попросили читателя не позвонить в клинику, а отправить туда письмо. Если бы его проигнорировали или отказали, у него было бы документальное подтверждение того, что клиника не подчиняется решениям Больничной кассы. Ростислав написал, но вскоре вновь связался с нами и сообщил, что договориться не удается.
Тогда в клинику обратились мы. От имени Ласнамяэской стоматологической клиники ответила врач Ксения Овчинникова. «Пациент обратился в нашу клинику в первый раз в декабре 2017 года. В ходе первого приема ему был составлен дальнейший план лечения. В ходе второго приема, 18.01.2018, при составлении счета для Больничной кассы лечащий врач допустил ошибку, однако счет уже был передан в Больничную кассу. Пациенту сразу была предложена возможность учесть эту неточность во время следующего приема таким образом, что в следующий счет не будет включена переплаченная сумма. Пациента данное решение не устроило. Поскольку аннулирование аккредитованного счета в Больничной кассе обычно занимает довольно много времени, мы решили вернуть переплаченную сумму пациенту банковским переводом».
И действительно, в тот же день на счет Ростислава поступили 16 евро, правда, сам Ростислав считал, что переплатил 27 евро. Этот момент мы тоже прояснили. «Из суммы 27,26 (которая изначально ошибочно была включена в счет пациента) была вычтена сумма в 11,27 – базовая плата за посещение (которая должна была быть в счете пациента). Таким образом, подлежащая возврату сумма составила 15,99 евро, но мы перевели 16 евро», - объяснила доктор Овчинникова.
С нами связался и главный врач клиники Тармо Марранди, который принес извинения за возникшую неразбериху: «Это была случайная ошибка лечащего врача. В январе мы перешли на новую систему составления счетов, и доктор ошиблась в номере кода. Мы предложили пациенту учесть эту переплаченную сумму при составлении последующих счетов, но он отказался. Теперь деньги ему возвращены».
Понятно, что клиника неумышленно обсчитала Ростислава. Однако эта история должна стать наукой для всех – от ошибок не застрахован никто, и поэтому проверять счета нужно не отходя от кассы. Нужно пытаться говорить и договариваться, а не горячиться и скандалить. Но если найти компромиссное решение не удается, всегда можно обратиться в Больничную кассу, которая проверит правильность составленного счета. И если окажется, что договорной партнер ошибся неслучайно, ему это поставят на вид.