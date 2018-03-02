Конфликт в стоматологической клинике: проверяйте счета не отходя от кассы

В редакцию портала Rus.Postimees обратился Ростислав, который на тот момент уже больше месяца конфликтовал с Ласнамяэской стоматологической клиникой. Все началось с того, что осенью 2017 года он случайно в кабинете своего семейного врача ознакомился с инфоброшюрой, в которой Больничная касса на русском и эстонском языках рассказывала о возможности получения компенсации за лечение зубов. Информация вызвала у него интерес, и он решил воспользоваться предоставленным ему государством правом. Тем более, что Ростислав имеет частичную нетрудоспособность и размер его компенсации составляет не 50 евро, как у здоровых жителей страны, а целых 85 евро в год.

Узнав, что у Ласнамяэской стоматологической клиники есть договор с Больничной кассой, он позвонил в регистратуру. Сначала у него возникли сложности с «самоидентификацией» - регистратор никак не мог найти его в списках людей, имеющих степень нетрудоспособности, но после звонков в Больничную кассу этот вопрос решился – Ростислава нашли в списках и записали на прием 18 декабря 2017 года.

«Первый прием прошел хорошо, зубной врач показалась опытным специалистом. После первого приема она сказала, что нужно прийти еще раз. В регистратуре мне выдали чек, в котором было написано, что общая стоимость процедуры составляет 100 евро, из которых пациент должен заплатить 15 евро», - объяснил Ростислав.

На повторный прием он записался на 18 января. «В указанное время я пришел на прием, повторный визит прошел хорошо. После приема я сидел в регистратуре и ждал счета. В тот раз мне делали анестезию, и в голове был туман. Возможно, именно поэтому я не заметил в счете странной суммы. В нем было указано, что за повторный визит с меня взяли 27,26 евро, которых, как мне кажется, в счете не должно было быть», - сказал пациент и сослался на информацию с сайта клиники, в которой было указано, что начиная с января 2018 года плату за визит с человека, имеющего степень нетрудоспособности, больше не берут.

Безусловно, он обратился с вопросом в клинику, но добиться вразумительного ответа не смог. Тогда он написал заявление в Больничную кассу, чтобы та разобралась со своим партнером и объяснила, кто прав.

Через несколько дней Ростислав получил официальный ответ от Больничной кассы, в котором ему сообщили, что Ласнамяэская стоматологическая клиника заключила договор с Больничной кассой 8 ноября 2017 года, а значит, все застрахованные совершеннолетние жители страны могут использовать свою компенсацию, обратившись за помощью в это медицинское учреждение.