Беспрецедентный случай: мать добилась компенсации от врача за моральный ущерб

Как сообщили в передаче, это решение - прецедент, которым продемонстрировано, что у родителей есть право присутствовать при операции ребенка, если она не слишком сложная.

В свою очередь при тяжелых операциях родители должны быть последними, кого ребенок видит, засыпая под наркозом, и первыми, кого он видит, пробуждаясь.

У 12-летней дочери юриста Солвиты Олсены в Стоматологическом институте была запланирована небольшая операция, но маме не разрешили остаться в кабинете с ребенком. Олсена не согласилась оставить ребенка одного, а врач отказался проводить операцию.

В решении суда сказано, что таким образом были нарушены права ребенка и семье полагается моральная компенсация в 500 евро.

«На лечение ребенка всегда необходимо получить согласие родителя, мнение ребенка следует слушать и у родителей есть право присутствовать», - сказала после приговора Олсена.