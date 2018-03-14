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Прогноз: через несколько лет в Эстонии будет не хватать сотен медсестер

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В больницах не хватает медсестер.

ФОТО: Scanpix

Согласно прогнозу необходимого числа кадров в системе здравоохранения, через семь лет в Эстонии будет не хватать более трехсот медсестер, потребность в фармацевтах и провизорах будет превышать на сотню тех, кто получает это образование, а вот акушерок может быть больше, чем нужно.

По словам руководителя сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте, за подготовку специалистов отвечает Министерство образования и науки, которое и финансирует обучение из государственного бюджета. "То, какие специалисты и сколько будут обучаться за эти деньги, во многом определяют сами университеты и вузы", - сказала она.

"Что касается финансирования медицинских учебных заведений, то все обучаемые там специалисты – это специалисты нашей сферы здравоохранения, если в рамках выделенного бюджета будем обучать больше медсестер, то других специалистов мы получим меньше" - пояснила Палусте.

Несмотря на то, что цифры говорят о большой нехватке медсестер, Палусте считает, что еще более критическая ситуация с семейными врачами, по ее словам, одним из самых сложных регионов, где особенно остро ощущается нехватка врачей, является Ида-Вирумаа.

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