Прогноз: через несколько лет в Эстонии будет не хватать сотен медсестер

Согласно прогнозу необходимого числа кадров в системе здравоохранения, через семь лет в Эстонии будет не хватать более трехсот медсестер, потребность в фармацевтах и провизорах будет превышать на сотню тех, кто получает это образование, а вот акушерок может быть больше, чем нужно.