Молодой женщине нужна помощь для отправки в Москву на операцию

По словам руководителя MTÜ Naerata Ometi Куно Компуса, в помощи нуждается молодая женщина, которая в качестве добровольца сама принимала участие в многочисленных проектах. «Проблемы Олеси начались два года назад после операции на опухоль в околоушной слюнной железе, в ходе которой был поврежден лицевой нерв. В результате лицо молодой женщины изменилось», - говорит он.

Постоянно отекшая сторона лица перекосилась, одна сторона рта и глаз не закрываются, также нарушена функциональная деятельность лицевых мышц. Поскольку в Эстонии необходимую Олесе операцию сделать не могут, а Больничная касса ее лечение не поддерживает, MTÜ Naerata Ometi какое-то время назад начало кампанию по сбору средств, чтобы отправить Олесю в Москву на обследование и операцию.

На данный момент обследование уже проведено, и хотя выяснилось, что лицевой нерв уже не спасти, все же есть возможность провести пересадку мышечных тканей, что восстановило бы функцию лицевых мышц. Операция в Москве вместе с дорогой обойдутся в 10 500 евро.

На данный момент до нужной суммы не хватает всего 3000 евро. MTÜ Naerata Ometi призывает всех добрых людей поддержать Олесю и благодарит всех, кто уже принял участие в благотворительной кампании. Больше всего помогли Leib Resto & Aed, Buss.ee, Goldline Group и Энн Мери.

«Мы очень надеемся, что при помощи добрых людей к концу марта мы сможем собрать нужную сумму и Олесе помогут», - сказал Компус.

Помочь Олесе можно, переведя любую сумму на счета:

Danske Bank EE053300332132960003

Swedbank EE672200221046387155

SEB EE101010220101993019

LHV EE167700771002598797

Pocopay EE679999000010241983

Получатель: Naerata Ometi MTÜ; Пояснение: Olesja toetamine

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