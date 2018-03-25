Капот — всмятку: автомобиль врезался в дорожный указатель (фото)
25 марта 2018 г., 19:33
Сегодня, около пяти часов вечера, на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, за чертой Вильянди, недалеко от заправочной станции Olerex, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Audi отклонился на правую сторону дороги и врезался в дорожный указатель, передает Sakala.
В результате аварии сильно пострадала передняя часть автомобиля. Почему машина съехала с дороги, неизвестно. Полиция в курсе происшедшего, сообщает фотограф Sakala Кенно Соо.