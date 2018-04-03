Невыявленная болезнь еще в детстве заявила о себе необъяснимой усталостью

Гипотериоз и гипертеориоз щитовидной железы вызывают такие противоречивые и неясные симптомы, как усталость, раздражительность или повышение веса. Поэтому для постановки диагноза может потребоваться и время, и терпение, пишет Postimees.
На рубеже тысячелетий вес Ану Куура начал резко увеличиваться, и она, детально изучив все симптомы, самостоятельно пришла к выводу, что постоянный озноб, сухая кожа, усталость и спутанность сознания указывают на проблемы с щитовидной железой.
Живущую в Пухья Тартуского уезда Ану обследовали в частной клинике и обнаружили у нее аутоиммунное снижение функций щитовидной железы, то есть болезнь Хашимото. Как врачи и обещали, через три месяца лекарство начало действовать, и, по словам Ану, она стала чувствовать себя лучше.
«Я больше не была ежиком в тумане, способность мыслить у меня ускорилась, жизненные силы вернулись, прекратилось повышенное потоотделение», - рассказала Куура. По ее словам, после приема препарата L-триоксин показатели крови пришли в норму, но многие другие симптомы, в том числе, постоянный озноб и набор веса, никуда не исчезли.
Задним числом Куура думает, что аутоиммунное снижение функций щитовидной железы началось у нее еще в детстве: «Я всегда была медлительной, уставшей, мне не хватало сил столько бегать и играть, как другим детям, я хотела быть сама по себе».
Соблюдать спецдиету не смогла
Чтобы улучшить свое здоровье она обращалась и к другим врачам частной клиники, которые назначили ей специальную диету: ей разрешалось есть только рыбу и любое мясо, кроме свинины. Из-за синдрома раздраженного кишечника она не могла есть сырые овощи и фрукты.
Нехватку питательных веществ компенсировали различные пищевые добавки. И хотя такое питание положительно отразилось на ее весе, внешне виде и общем состоянии здоровья, по финансовым и психологическим причинам Ану пришлось вернуться к обычным продуктам.
«Коллеги делали мне комплименты, хвалили за выдержку, ноги у меня больше не отекали. Но в то же время я испытывала жуткий голод, а дорогие пищевые добавки и спецпитание отнимали большую часть зарплаты», - рассказала она.
В июле 2016 года Куура прекратила придерживаться диеты, и очень быстро потерянный вес вернулся, а с ним - и другие проблемы со здоровьем, которые какое-то время не давали о себе знать.
Серьезный стресс из-за болезни
У жительницы Тарту Эды Томак свойственные болезни щитовидной железы симптомы проявились лет в 25, но причина была установлена только через 15 лет. Прежде худенькая женщина внезапно начала поправляться. Но еще раньше, в 20 лет, у нее была внематочная беременность, после которой ей забеременеть так и не удалось.
В 25 лет Томак прошла гормонотерапию и попыталась зачать искусственным путем, но попытка провалилась. «Стресс вызвало знание того, что я никогда не рожу ребенка, а еще - гормонотерапия и постоянные ангины. Все это могло повлиять на возникновение аутоиммунного снижения функций щитовидной железы», - уверена она.
«Я начала еще быстрее уставать, стала беспокойной, легко раздражалась. Волосы начали выпадать интенсивнее, ухудшилось общее самочувствие. Ходила от врача к врачу», - рассказала Томак.
Ей делали обследования, которые не приносили результата. В итоге даже начали подозревать, что она выдумывает симптомы, выписали антидепрессанты. Томак ходила к консультанту по питанию и к «Весонаблюдателям», пытаясь взять свой вес под контроль.
Работу ее щитовидной железы, в конце концов, через четыре года борьбы с симптомами, решил проверить гинеколог. Анализы показали снижение функции, и Томак отправили к эндокринологу, который назначил ей L-тироксин и пообещал, что с приемом лекарства вес нормализуется сам по себе, но этого не произошло.
Эда сама начала изучать свою болезнь, читала все, о ней написанное: «Пробовала, например, специальную диету, при которой из питания исключаются злаки, пасленовые (картофель, томаты, паприка), яйца, орехи, семечки, бобовые и молочные продукты. На питании с жесткими правилами за месяц я похудела на восемь килограммов, а анализы щитовидной железы настолько улучшились, что мою дневную дозу тироксина снизили».
Теперь Томак придерживается безглютеновой диеты и употребляет только растительное молоко, кроме того, она принимает различные пищевые добавки: «Мой нынешний эндокринолог говорит, чтобы я продолжала делать то, что я делаю, поскольку анализы щитовидки очень улучшились и я могу принимать меньше лекарств».
Спасает экологическая здоровая пища
В случае аутоиммунных заболеваний самое важное - сосредоточиться на корректировке стиля жизни, уровня стресса и диете, считает консультант по питанию Лийс Орав, к которой часто обращаются люди с проблемами щитовидной железы.
В плане еды нужно налегать на ту, где содержится больше цинка и селена, поскольку эти минералы нужны для работы щитовидной железы. «Очень важно, чтобы в меню было достаточно железа, а при анализе крови кроме гемоглобина нужно обязательно проверять уровень ферритина», - говорит Орав.
По словам консультанта, нужно по возможности отдавать предпочтение экологической здоровой пище, держать в норме уровень сахара в крови, а также есть достаточно растительного и животного белка.
В случае аутоиммунных заболеваний консультант по питанию советует придерживаться свободного от глютена меню, соблюдение которого часто приводит к значительному снижению количества антител, работающих против щитовидки, а также серьезным изменениям в лучшую сторону в работе пищеварительного тракта и мозга.
Заболевания щитовидки могут протекать и без видимых симптомов
Гипотериоз или гипертеориоз щитовидной железы чаще всего диагностируются в молодые годы, но они могут возникнуть у людей любого возраста. По словам эндокринолога, такие факторы риска, как стресс, эмоциональное и физическое напряжение, – это близкие родственники болезней щитовидной железы.
Самыми распространенными болезнями щитовидной железы являются гипертериоз или болезнь Грейвса, гипотериоз и узловая болезнь щитовидной железы – последняя чаще всего встречается у пожилых людей. «Гипотериоз или гипертеориоз щитовидной железы – это аутоиммунные процессы, причины возникновения которых точно не известны», – сказала эндокринолог Ида-Таллиннской центральной больницы Юлле Яковлев.
Гипертериоз возникает, когда организм производит в крови слишком много гормонов щитовидной железы. Под влиянием этого ускоряется обмен веществ, увеличивается пульс и частота сердцебиения, возникает нервозность, тремор в руках или во всем теле, иногда снижается вес.
«У таких пациентов может быть чрезмерно хороший аппетит, они могут много есть и не набирать вес», - сказала Яковлев.
Из-за этого может возникнуть резкая потеря веса. И все же заболевание может протекать без каких-либо видимых симптомов.
Анализ крови, показывающий функции щитовидной железы, можно сделать у семейного врача. Нормальный обмен веществ восстанавливается при приеме лекарств: тело больше не тратит энергию на сердцебиение, тремор и излишнее потоотделение.
«Гипертериоз можно лечить и иным образом, если таблетки не помогают: например, радиоактивным йодом или, в тяжелых случаях, операцией», - объяснила эндокринолог.
Гипотериоз – это обратный процесс, когда работа щитовидной железы замедляется. Чаще всего причиной становится хроническое воспаление, которое вызывают продуцируемые иммунной системой антитела, мешающие нормальному синтезу гормона щитовидной железы и очищение крови.
«Гипотериоз лечить легко, есть эффективное лекарство, которое замещает нехватку гормона в организме и позволяет жить совершенно нормальной жизнью», - говорит Яковлев.
О скрытых проблемах со щитовидной железой может дать знать фертильность. В этом случае возникает препятствие для производства яйцеклетки. «Таким женщинам легко помочь пероральным приемом гормона щитовидной железы – восстанавливается нормальная функция щитовидной железы, нормализуется процесс производства яйцеклетки и у женщины наступает желанная беременность», - сказала врач.