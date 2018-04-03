Невыявленная болезнь еще в детстве заявила о себе необъяснимой усталостью

Заболевания щитовидки могут протекать и без видимых симптомов

Гипотериоз или гипертеориоз щитовидной железы чаще всего диагностируются в молодые годы, но они могут возникнуть у людей любого возраста. По словам эндокринолога, такие факторы риска, как стресс, эмоциональное и физическое напряжение, – это близкие родственники болезней щитовидной железы.

Самыми распространенными болезнями щитовидной железы являются гипертериоз или болезнь Грейвса, гипотериоз и узловая болезнь щитовидной железы – последняя чаще всего встречается у пожилых людей. «Гипотериоз или гипертеориоз щитовидной железы – это аутоиммунные процессы, причины возникновения которых точно не известны», – сказала эндокринолог Ида-Таллиннской центральной больницы Юлле Яковлев.

Гипертериоз возникает, когда организм производит в крови слишком много гормонов щитовидной железы. Под влиянием этого ускоряется обмен веществ, увеличивается пульс и частота сердцебиения, возникает нервозность, тремор в руках или во всем теле, иногда снижается вес.

«У таких пациентов может быть чрезмерно хороший аппетит, они могут много есть и не набирать вес», - сказала Яковлев.

Из-за этого может возникнуть резкая потеря веса. И все же заболевание может протекать без каких-либо видимых симптомов.

Анализ крови, показывающий функции щитовидной железы, можно сделать у семейного врача. Нормальный обмен веществ восстанавливается при приеме лекарств: тело больше не тратит энергию на сердцебиение, тремор и излишнее потоотделение.

«Гипертериоз можно лечить и иным образом, если таблетки не помогают: например, радиоактивным йодом или, в тяжелых случаях, операцией», - объяснила эндокринолог.

Гипотериоз – это обратный процесс, когда работа щитовидной железы замедляется. Чаще всего причиной становится хроническое воспаление, которое вызывают продуцируемые иммунной системой антитела, мешающие нормальному синтезу гормона щитовидной железы и очищение крови.

«Гипотериоз лечить легко, есть эффективное лекарство, которое замещает нехватку гормона в организме и позволяет жить совершенно нормальной жизнью», - говорит Яковлев.

О скрытых проблемах со щитовидной железой может дать знать фертильность. В этом случае возникает препятствие для производства яйцеклетки. «Таким женщинам легко помочь пероральным приемом гормона щитовидной железы – восстанавливается нормальная функция щитовидной железы, нормализуется процесс производства яйцеклетки и у женщины наступает желанная беременность», - сказала врач.