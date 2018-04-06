Рийгикогу хочет сократить совет Больничной кассы

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону о Больничной кассе, согласно которым совет сократится с 15 до 7 человек, передает Rus.err.
В состав совета войдут министр здоровья и труда, министр финансов, председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, а также два члена совета, назначенные Правительством Республики по предложению Центрального союза работодателей Эстонии, один член совета, назначенный по предложению Центрального союза профсоюзов Эстонии, и один – по предложению Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями.
В пояснительной записке указано, что для того, чтобы привлечь экспертов к развитию медицинского страхования и участию в процессах принятия решений в Больничной кассе, при совете сформированы постоянные консультационные комиссии. Через консультационные комиссии можно задействовать куда более широкий круг представителей сферы здравоохранения, чем можно было в совете Больничной кассы.
На основании действующего Закона о Больничной кассе Эстонии на прошедшем в феврале заседании совета Больничной кассы была сформирована постоянная консультационная комиссия по обсуждению вопросов, касающихся стратегического развития Больничной кассы и государственного медицинского страхования.