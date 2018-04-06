Рийгикогу хочет сократить совет Больничной кассы

В состав совета войдут министр здоровья и труда, министр финансов, председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, а также два члена совета, назначенные Правительством Республики по предложению Центрального союза работодателей Эстонии, один член совета, назначенный по предложению Центрального союза профсоюзов Эстонии, и один – по предложению Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями.

В пояснительной записке указано, что для того, чтобы привлечь экспертов к развитию медицинского страхования и участию в процессах принятия решений в Больничной кассе, при совете сформированы постоянные консультационные комиссии. Через консультационные комиссии можно задействовать куда более широкий круг представителей сферы здравоохранения, чем можно было в совете Больничной кассы.