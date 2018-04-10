От первого лица: где и как похудеть с комфортом и удовольствием

Вас регулярно взвешивают и измеряют. ФОТО: Андре Альтйые

А вот теперь – самое главное: личные ощущения. Одна пробная и шесть полноценных тренировок произвели на автора большое впечатление. Если сначала крутить педали велосипеда, будучи ниже пояса запертой в капсуле, где на тебя воздействуют вакуумом, было трудновато, то к пятой, а тем более к шестой тренировке это было уже, что называется, раз плюнуть.

Вас обязательно и регулярно взвешивают и измеряют ваши объемы. В идеале, за цикл тренировок из двенадцати занятий по три раза в неделю вы можете потерять 2,5 – 3 килограмма. Тренер HYPOXI® составит для вас индивидуальный план тренировок, oсновой которого являются ваши цели, состояние здоровья, возраст и телосложение. Дополнительно проводится основательный анализ обмена веществ Metabolic Analyzer. И, кроме всего прочего, вы получите весьма дельные советы по сбалансированному питанию.

На этом я хочу остановиться подробнее. На специальной доске в раздевалке написано, да и тренер обязательно расскажет, а потом будет требовать отчета, о том, что, когда и сколько нужно и можно есть в дни тренировок. Так вот, за два часа до тренировки вы должны съесть пищу, содержащую медленные углеводы. После тренировки два часа есть нельзя, а затем в вашем рационе должны быть белок и клетчатка. Например, куриная грудка с салатом из свежих овощей. В день тренировки нельзя употреблять алкоголь, ходить в баню, делать массаж или заниматься спортом.

Но возникают и проблемы. Как-то раз тренировка была назначена на четыре часа. В два часа удалось проглотить пару сырников, но они почему-то сильно увеличили вес и создали тяжесть в животе. С утренней кашей таких проблем не возникало.

Втянувшись в процесс, автор начала питаться по такому принципу ежедневно: утром – углеводы, днем и вечером белок и клетчатка. Хотите знать результат? За месяц минус два килограмма и устойчивая привычка питаться правильно независимо от тренировок.

Некоторые думают, что эти тренировки созданы исключительно для ленивых, то не верьте: это - гимнастика для активных! Ленивым будет лениво соблюдать режим питания, да и крутить педали они будут лениво, а значит, неэффективно.

Неужели у этого метода нет недостатков? Есть один, и очень серьезный: зависимость. Если после семи тренировок тебе хочется еще и еще крутить педали в вакууме, обливаться потом на беговой дорожке, наслаждаться необычным массажем в космическом скафандре и по утрам есть овсянку, а во второй половине дня отварную курицу с зеленым салатом и получать от всего этого удовольствие, значит – вы попали в зависимость от HYPOXI®.