От первого лица: где и как похудеть с комфортом и удовольствием

Покажите мне женщину, которая была бы довольна своей фигурой. Вот именно! Малоподвижный образ жизни – всеобщий бич, но если юные девушки с готовностью посещают тренажерные залы, то дамам зрелого возраста подчас бывает неловко демонстрировать толпе подтянутых красавцев и красавиц свои потерявшие изящество формы.
И вообще люди в своем большинстве ленивы. Известно, что бегать по утрам и сражаться с тренажерами любит не более десяти процентов всего человечества. Свой способ борьбы с лишним весом последователи известного во всем мире метода HYPOXI® называют умными тренировками. Но прежде чем рекомендовать этот метод вам, дорогие читатели, мы решили испробовать его чудодейственное воздействие на себе.
Автор этих строк, имеющая несколько килограммов лишнего веса, для начала записалась на пробную тренировку и отправилась в Пирита, где находится одна из студий HYPOXI®.
Первое впечатление: интерьер красив и продуман, а сочетание белого, серого и красного очень гармонично и создает хорошее настроение. Тренажеры, кроме беговой дорожки, выглядят необычно. Кстати, потом оказалось, что и беговая дорожка совсем не такая, как в других спортивных залах. Энергичная и, как сейчас говорят, позитивная Дорис Ярцев-Моонт, тренер и хозяйка студии, подробно рассказала, чем отличаются тренажеры HYPOXI® от обычных.
Вот черный скафандр Dermology®, напоминающий снаряжение аквалангиста. В него встроено 400 камер, в которых попеременно создается вакуум и избыточное давление. Этот своеобразный и, отметим, очень приятный массаж выводит из кожных и жировых тканей продукты метаболизма и токсины.
А главное - он успокаивает, дает возможность глубоко расслабиться и отдохнуть. В то же время улучшается эластичность и тонус кожи, уменьшается целлюлит.
Зато на других тенажерах приходится в прямом смысле попотеть. На вас надевают датчики пульса и температур, а затем... юбку! Да, эта конструкция в самом деле напоминает юбку из черного тонкого материала - неопрена. Края юбки вставляются в специальные пазы тренажера. Верхняя половина тела остается свободной, а нижняя подвергается ритмичному воздействию вакуума, при этом вы не просто сидите и расслабляетесь, а крутите педали велосипеда. При этом температура внутри кокона повышается из-за интенсивной циркуляции крови: таким образом активизируется метаболизм подкожного жира. Велосипедов два: вертикальный и горизонтальный.
Беговая дорожка с виду обычная, но на вас натягивают специальный костюм под названием HYPOXI-Vacunaut®, который шлангами соединяется опять же с вакуумной установкой.
Должна доложить, что нагрузка на такой дорожке посильнее, чем на обычной. Мокрые, как мыши, посетительницы после тридцатиминутной тренировки бегом бегут принимать душ, который находится тут же, в раздевалке.
В принципе, вот и вся техническая информация. Думаю, что читательницам уже понятно, что эффект дает комбинация прессотерапии и тренировки, направленной на область живота, талии, бедер и ягодиц. Переменное воздействие вакуума и компрессии активизирует ткани в зонах скопления подкожного жира, а прерывистое давление стимулирует кровообращение, что ускоряет транспортировку жировых кислот из проблемных зон в мышцы, где происходит их сжигание как первоначального источника энергии. Еще более подробно о том, что с вами будет происходить в студиях HYPOXI®, вам там и расскажут.
А вот теперь – самое главное: личные ощущения. Одна пробная и шесть полноценных тренировок произвели на автора большое впечатление. Если сначала крутить педали велосипеда, будучи ниже пояса запертой в капсуле, где на тебя воздействуют вакуумом, было трудновато, то к пятой, а тем более к шестой тренировке это было уже, что называется, раз плюнуть.
Вас обязательно и регулярно взвешивают и измеряют ваши объемы. В идеале, за цикл тренировок из двенадцати занятий по три раза в неделю вы можете потерять 2,5 – 3 килограмма. Тренер HYPOXI® составит для вас индивидуальный план тренировок, oсновой которого являются ваши цели, состояние здоровья, возраст и телосложение. Дополнительно проводится основательный анализ обмена веществ Metabolic Analyzer. И, кроме всего прочего, вы получите весьма дельные советы по сбалансированному питанию.
На этом я хочу остановиться подробнее. На специальной доске в раздевалке написано, да и тренер обязательно расскажет, а потом будет требовать отчета, о том, что, когда и сколько нужно и можно есть в дни тренировок. Так вот, за два часа до тренировки вы должны съесть пищу, содержащую медленные углеводы. После тренировки два часа есть нельзя, а затем в вашем рационе должны быть белок и клетчатка. Например, куриная грудка с салатом из свежих овощей. В день тренировки нельзя употреблять алкоголь, ходить в баню, делать массаж или заниматься спортом.
Но возникают и проблемы. Как-то раз тренировка была назначена на четыре часа. В два часа удалось проглотить пару сырников, но они почему-то сильно увеличили вес и создали тяжесть в животе. С утренней кашей таких проблем не возникало.
Втянувшись в процесс, автор начала питаться по такому принципу ежедневно: утром – углеводы, днем и вечером белок и клетчатка. Хотите знать результат? За месяц минус два килограмма и устойчивая привычка питаться правильно независимо от тренировок.
Некоторые думают, что эти тренировки созданы исключительно для ленивых, то не верьте: это - гимнастика для активных! Ленивым будет лениво соблюдать режим питания, да и крутить педали они будут лениво, а значит, неэффективно.
Неужели у этого метода нет недостатков? Есть один, и очень серьезный: зависимость. Если после семи тренировок тебе хочется еще и еще крутить педали в вакууме, обливаться потом на беговой дорожке, наслаждаться необычным массажем в космическом скафандре и по утрам есть овсянку, а во второй половине дня отварную курицу с зеленым салатом и получать от всего этого удовольствие, значит – вы попали в зависимость от HYPOXI®.
Отличная, скажу вам, зависимость!