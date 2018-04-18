От осложнений на данный момент уже умерли 87 человек. Все погибшие были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний.

Смертность от гриппа не была такой высокой минимум последние десять лет. Например, в сезон 2011/12 из-за осложнений из-за гриппа умерли четыре человека, в 2012/13 — семь человек, в следующие годы число погибших оставалось в пределах 20. В прошлом сезоне число погибших достигло 47 человек. В этом году число умерших выросло почти в два раза.

Статистика смертности от гриппа в Эстонии. ФОТО: Terviseamet

По словам советника по коммуникации Департамента здоровья Ирис Салури, пока еще рано говорить о завершении сезона гриппа, поскольку число госпитализированных людей остается на довольно высоком уровне.

С начала сезона гриппа (с октября) госпитализация понадобилась 1668 людям, 108 из которых были госпитализированы за последние три недели.