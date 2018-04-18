На прошлой неделе заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом продолжила снижаться, но о завершении сезона гриппа пока говорить еще рано.
От осложнений на данный момент уже умерли 87 человек. Все погибшие были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний.
Смертность от гриппа не была такой высокой минимум последние десять лет. Например, в сезон 2011/12 из-за осложнений из-за гриппа умерли четыре человека, в 2012/13 — семь человек, в следующие годы число погибших оставалось в пределах 20. В прошлом сезоне число погибших достигло 47 человек. В этом году число умерших выросло почти в два раза.
По словам советника по коммуникации Департамента здоровья Ирис Салури, пока еще рано говорить о завершении сезона гриппа, поскольку число госпитализированных людей остается на довольно высоком уровне.
С начала сезона гриппа (с октября) госпитализация понадобилась 1668 людям, 108 из которых были госпитализированы за последние три недели.
Из-за гриппа интенсивное лечение понадобилось 199 людям, в числе которых два ребенка в возрасте 5-14 лет, 24 человека в возрасте 20-64 лет, оставшиеся 173 — старше 65 лет. 18 человек были доставлены в отделения интенсивного лечения из домов по уходу, девять из них скончались.