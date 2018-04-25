Корь в Эстонии: департамент сообщает о новых случаях заболевания

По данным Департамента здоровья, сегодня подтвердилось еще два случая заболевания корью на Сааремаа. Заболели мужчина старше 40 лет и женщина старше 50 лет, заболевание которых не связано с путешествиями и неизвестно, были ли они вакцинированы.
По словам заведующей бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирины Донченко, в этом году на Сааремаа получили лабороторное подтверждение уже четыре случая заболевания корью. «Также, помимо подтвержденных случаев, по данным Департамента здоровья, есть подозрение еще на два случая заболевания корью, но по ним пока нет результатов лабораторных исследований", - говорит Донченко.
Эти случаи не связаны с двумя ранее зарегистрированными на острове случаями заболевания корью.
Для предотвращения распространения кори и возникновения новых случаев заболевания департамент просит людей при первых признаках немедленно связываться со своим семейным врачом.