Корь в Эстонии: департамент сообщает о новых случаях заболевания

По словам заведующей бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирины Донченко, в этом году на Сааремаа получили лабороторное подтверждение уже четыре случая заболевания корью. «Также, помимо подтвержденных случаев, по данным Департамента здоровья, есть подозрение еще на два случая заболевания корью, но по ним пока нет результатов лабораторных исследований", - говорит Донченко.