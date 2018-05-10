Среди подростков распространяется опасная игра: девочка получила ожоги второй степени

У опасной игры Tide Pod Challenge, когда дети проглатывали капсулы стирального порошка, появился последователь: теперь среди подростков распространяется новая забава, основной задачей которой является как можно дольше продержать руку под струей дезодоранта, пишет Postimees со ссылкой на Fox.
Для десятилетней британской школьницы Элли Прескотт игра с дезодорантом закончилась ожогами второй степени, а ее мать Джейми Прескотт в соцсетях решила предупредить об опасности всех родителей.
Она опубликовали снимки ожогов дочери у себя в Facebook. На фото видно, что девочка получила серьезные ожоги руки второй степени. В описании женщина рассказала, что ее десятилетняя дочь соревновалась с друзьями в игре, основной задачей которой было как можно дольше продержать руку под струей дезодоранта. Обычно дети снимают это на камеру и публикуют в соцсетях, передавая эстафету своим друзьям.
«Я редко так делаю, но по этому случаю я бы хотела максимально распространить этот пост для всех родителей. Пожалуйста, сядьте и покажите своим детям эти фотографии», — написала Прескотт под изображениями покалеченного ребенка. Женщина также добавила, что в результате Deodorant Challenge ее дочери может понадобиться пересадка кожи.