Среди подростков распространяется опасная игра: девочка получила ожоги второй степени

Для десятилетней британской школьницы Элли Прескотт игра с дезодорантом закончилась ожогами второй степени, а ее мать Джейми Прескотт в соцсетях решила предупредить об опасности всех родителей.

Она опубликовали снимки ожогов дочери у себя в Facebook. На фото видно, что девочка получила серьезные ожоги руки второй степени. В описании женщина рассказала, что ее десятилетняя дочь соревновалась с друзьями в игре, основной задачей которой было как можно дольше продержать руку под струей дезодоранта. Обычно дети снимают это на камеру и публикуют в соцсетях, передавая эстафету своим друзьям.