Маска ценою в жизнь: девушка умерла из-за халатности анестезиолога?

Почти два года назад в Тампере молодая женщина 21 года умерла в результате заражения, полученного в ходе операции на колене в частной клинике. Причиной могло послужить то, что врач-анестезиолог была в операционной без защитной маски и открыла ампулу с анестетиком без перчаток. Сейчас врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности и требуют приговорить к выплате компенсаций.
В конце августа 2016 года 21-летней девушке делали операцию на колене в частной клинике Dextra Koskisairaala в финском городе Тампере. В тот же вечер она смогла вернуться домой, но ночью у нее внезапно начался жар и недомогание. Больную отвезли в университетскую клинику, где ее состояние ухудшалось просто на глазах, пишет Yle.
У женщины диагностировали менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга. Несмотря на попытки врачей остановить развитие болезни, спустя несколько дней она умерла от серьезных травм головного мозга и нарушения мозгового кровообращения.
Проверка показала, что к развитию менингита привело заражение слюнным стрептококком (Streptococcus salivarius). Эта бактерия, обычно обитающая в ротовой полости и верхних дыхательных путях человека, попала в организм пациентки с эпидуральной анестезией, которую ей сделали перед операцией на колене.
Халатность анестезиолога
Как же это могло произойти? По мнению прокуратуры, к трагедии привели халатные действия женщины-анестезиолога, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Врач нарушила как минимум два правила соблюдения стерильности в операционной: не надела защитную маску для рта и носа и открыла ампулу с анестетиком до того, как надела перчатки.
Обвинение требует от врача компенсации в размере 16 тысяч евро и оплаты судебных издержек. Помимо этого, родные умершей хотят получить еще 40 тысяч евро за моральный вред и страдания. На заседаниях суда присутствуют мать и сестра погибшей.
Анестезиолог признает, что на ней не было маски, но не согласна с обвинением. По мнению защиты, невозможно достоверно доказать, что бактерия не попала бы в организм пациентки, если бы обвиняемая носила маску. Защита также утверждает, что обычно бактерии попадают в организм пациентов с их же кожи, а ношение маски не является обязательным и призвано в первую очередь защитить персонал.
Новостная служба Yle поговорила с несколькими работающими в Финляндии русскоязычными врачами. Они считают аргументы защиты несостоятельными: бактерия не могла быть занесенной с кожи пациента, если место введение анестезии было бы обработано должным образом. Ношение маски может и не быть закреплено на законодательном уровне, однако является стандартной мерой безопасности в операционной. Перчатки, по словам врачей, не только надеваются перед любой манипуляцией, но и меняются при смене вида деятельности или возможном контакте с нестерильной поверхностью. При этом врачи отмечают, что в Финляндии настолько доверяют тому, что с гигиеной в больницах все в порядке, что нередко медперсонал пренебрегает этими правилами.
Дедовщина
В связи с произошедшим в Финляндии вновь оказался поднят вопрос об отношениях внутри врачебных коллективов и о царящей в них строгой иерархии. Поводом послужило то, что никто из медперсонала – ни хирург, ни медсестры – не обратил внимание на отсутствие маски у анестезиолога и не сделал ей замечание.
Считается, что такая иерархия нужна для более успешного разделения обязанностей, дабы рабочий процесс протекал гладко и каждый бы точно понимал сферу своей ответственности. Русскоязычные врачи подтверждают, что сфера здравоохранения довольно иерархизирована и консервативна с точки зрения межличностных отношений. Лишний раз никто не будет делать коллеге замечание, обращать внимания на ошибки или недочеты или даже писать жалобу, потому что в относительно небольшом сообществе легко прослыть непростым.
По их мнению, можно даже говорить о дедовщине в финской системе здравоохранения, где врачи постарше и дольше проработавшие в профессии если и не издеваются напрямую над своими молодыми коллегами, то нередко относятся к ним как к людям второго сорта. Подчас от врачей, поднявшихся по карьерной лестнице, прямо или опосредованно может зависеть успешность трудоустройства начинающего врача, так что противостоять им бывает затруднительно.
Эти утверждения совпадают с результатами проведенного в марте этого года опроса среди докторов младше 35 лет. Десятки опрошенных как в один голос сообщили, что их более старшие коллеги ведут себя по отношению к ним неподобающим образом. Это и попытки поддеть, и оскорбления, и выражение сомнения в профессионализме, а любые попытки пресечь их приводят к еще большим проблемам.
Один на миллион
Опрошенные Yle врачи признают, что такой случай, как в частной клинике в Тампере, может встретиться один на миллион, и любая анестезия является абсолютно рутинной медицинской процедурой. Но именно поэтому соблюдение мер предосторожности важно даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, никаких причин для беспокойства нет.
Сеть Pihlajalinna, которой сейчас принадлежит клиника Dextra, отказывается комментировать случай до решения суда, которое должно быть вынесено 29 мая. Врач-анестезиолог больше не работает в этой клинике, однако пока ее врачебная лицензия продолжает действовать.