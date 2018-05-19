Маска ценою в жизнь: девушка умерла из-за халатности анестезиолога?

В конце августа 2016 года 21-летней девушке делали операцию на колене в частной клинике Dextra Koskisairaala в финском городе Тампере. В тот же вечер она смогла вернуться домой, но ночью у нее внезапно начался жар и недомогание. Больную отвезли в университетскую клинику, где ее состояние ухудшалось просто на глазах, пишет Yle.

У женщины диагностировали менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга. Несмотря на попытки врачей остановить развитие болезни, спустя несколько дней она умерла от серьезных травм головного мозга и нарушения мозгового кровообращения.

Проверка показала, что к развитию менингита привело заражение слюнным стрептококком (Streptococcus salivarius). Эта бактерия, обычно обитающая в ротовой полости и верхних дыхательных путях человека, попала в организм пациентки с эпидуральной анестезией, которую ей сделали перед операцией на колене.

Халатность анестезиолога

Как же это могло произойти? По мнению прокуратуры, к трагедии привели халатные действия женщины-анестезиолога, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Врач нарушила как минимум два правила соблюдения стерильности в операционной: не надела защитную маску для рта и носа и открыла ампулу с анестетиком до того, как надела перчатки.

Обвинение требует от врача компенсации в размере 16 тысяч евро и оплаты судебных издержек. Помимо этого, родные умершей хотят получить еще 40 тысяч евро за моральный вред и страдания. На заседаниях суда присутствуют мать и сестра погибшей.

Анестезиолог признает, что на ней не было маски, но не согласна с обвинением. По мнению защиты, невозможно достоверно доказать, что бактерия не попала бы в организм пациентки, если бы обвиняемая носила маску. Защита также утверждает, что обычно бактерии попадают в организм пациентов с их же кожи, а ношение маски не является обязательным и призвано в первую очередь защитить персонал.

Новостная служба Yle поговорила с несколькими работающими в Финляндии русскоязычными врачами. Они считают аргументы защиты несостоятельными: бактерия не могла быть занесенной с кожи пациента, если место введение анестезии было бы обработано должным образом. Ношение маски может и не быть закреплено на законодательном уровне, однако является стандартной мерой безопасности в операционной. Перчатки, по словам врачей, не только надеваются перед любой манипуляцией, но и меняются при смене вида деятельности или возможном контакте с нестерильной поверхностью. При этом врачи отмечают, что в Финляндии настолько доверяют тому, что с гигиеной в больницах все в порядке, что нередко медперсонал пренебрегает этими правилами.

Дедовщина