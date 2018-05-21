Передовица: как хороши, как свежи были позы...

Яна Тоом с помощью колоритного Каура Кендера готовится потрясти эстонские устои очередной петицией по негражданам. Партия реформ крутится вокруг темы гражданства, инициируя законопроект о двойном гражданстве сомнительного свойства, как бы намекая на второсортность некоторых, особо ретивых граждан (а вместе с ними и десятков тысяч остальных). А национал-консерваторы решили не мелочиться и замахнулись на гражданство целого министра, представляющего их традиционных оппонентов социал-демократов. Это у нас называется политикой. И это так свежо и продуктивно...

С другой стороны, если мы по-прежнему готовы выбирать, исходя из позиции той или иной партии по проблеме гражданства (которая в зрелом обществе давно была бы решена), значит, таково наше общество. Если основная причина, по которой мы не хотим дать серопаспортникам гражданство, - опасение увеличить центристский электорат (никаких других существенных последствий 6% населения, внезапно одаренные правом голоса, устроить не может), то зачем вообще играть в демократические выборы?

Зачем мучительно изображать из себя нормальную европейскую страну, когда у нас политик типа праволиберальной партии оправдывает законопроект о гражданстве тем, что «необходимо удержать граждан по рождению», чтобы в случае двойного гражданства им не пришлось отказываться от эстонского? Одни граждане сердцу милее, чем другие. Спасибо, что лишний раз напомнили. Нет, дешевый национализм существует, конечно, и в странах Западной Европы, но там это как раз присуще партиям, которые у нас брезгливо считают радикальными и обвиняют в подрыве основных принципов современной Европы, сотрудничестве с Кремлем и прочих политических прегрешениях.