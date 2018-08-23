В Кристийне откроет двери рекордное количество дворовых кафе.

В субботу, 25 августа, с 11 до 18.00 управа приглашает горожан посетить дворовые кафе района Кристийне. Зарегистрировано более 30 дворовых кафе, по сравнению с прошлым годом это является крупнейшим количеством.
«Мы приглашаем жителей столицы посетить дворовые кафе, познакомиться с обществом Кристийне и посмотреть на интересные сады и дворы. Занятий и интересных мест хватает по всей территории района, поскольку в этот раз интерес к возможности открыть кафе был очень большой. В дворовых кафе вы можете попробовать разные пирожные, домашнее мороженое и прочие домашние угощения. В целом в нашем районе много зелени, поэтому дворовые кафе очень хорошо вписываются в атмосферу района», – прокомментировал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Больше информации о кафе вы найдете на карте.