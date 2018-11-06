Управа Ласнамяэ: район борется с проблемным запахом с завода с первых дней его появления

В числе прочего в опубликованном мнении, властям города предлагают высказать свою точку зрения. Свою точку зрения по этому вопросу уже обнародовал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, который сказал, что с предприятием Verston Ehitus AS было достигнуто соглашение о том, что с этой недели в процессе производства вместо сланцевого масла будет использоваться дизельное топливо, которое меньше загрязняет окружающую среду.

Кландорф отметил, что если это не поможет и смена топлива значительно не уменьшит запах, нужно будет серьезно рассмотреть вопрос о закрытии завода в этом месте. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева также подтвердила, что если даже после смены топлива завод будет распространять запах, который сильно беспокоит людей, то управа Ласнамяэ будет настаивать на том, чтобы завод прекратил свою деятельность в карьере Вяо. Эти точки зрения были уже раньше освещены на портале Rus.Postimees.

На совещании в Инспекции по охране окружающей среды в понедельник 5 ноября, в котором приняли участие представители Инспекции по охране окружающей среды, Департамента окружающей среды, управы Ласнамяэ, мэрии Таллинна и асфальтового завода Verston Ehitus AS обсуждался вопрос, как ликвидировать проблему запаха от деятельности завода. Первой мерой, которая предположительно должна дать результаты, стала смена топлива. Более точную информацию должны дать дополнительные исследования, которые были заказаны в эстонском центре исследований окружающей среды.

На этой неделе завод перешел на новый вид топлива – дизель. Таким образом, первые шаги к решению проблемы были приняты по инициативе города, в то время как Государственная инспекция подтверждала, что все в пределах нормы – несмотря на многочисленные протесты людей.

"Мы будем и в дальнейшем держать ситуацию под контролем и своевременно информировать людей обо всех решениях, которые будут приняты в связи с работой асфальтового завода", - добавила Юферева.

От редакции