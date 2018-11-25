Конфликт в Керченском проливе: к украинским кораблям выдвинулось подкрепление, на перехват вылетели вертолеты России

"Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной", - говорится в поступившем в воскресенье днем в "Интерфакс" сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

"Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий", - заявили в ФСБ России.

Командование Военно-морских сил ВС Украины на странице в Facebook сообщило, что в район столкновения украинских и российских кораблей направлены российские ударные вертолеты. Также в ведомстве подтвердили закрытие российской стороной Керченского пролива для гражданских судов.

"25 ноября в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли ВМС Украины уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.

В украинском командовании со ссылкой на данные Керчьтрафикконтроля отметили, что российская сторона посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. В связи с этим с 13:42 движение через пролив закрыто в обе стороны. В то же время отмечается, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что три корабля украинских ВМС уже подошли к Керченскому проливу со стороны Черного моря. "Украинские корабли подошли к Керченскому проливу. По состоянию на 12:20 (совпадает с эстонским временем) россияне перекрыли проход гражданских судов через пролив", - пишет "Украинский милитаристский портал".

Инцидент с украинскими кораблями

В воскресенье пресс-служба пограничного управления ФСБ России сообщила, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и движутся к Керченскому проливу, суда опасно маневрируют.

Со своей стороны в ВМС Украины заявляли, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Речь идет о рейдовом буксире "Яни Капу" и двух малых бронированных артиллерийских катерах (МБАК) "Бердянск" и "Никополь".

Позже в ФСБ РФ сказали, что российские пограничники предпринимают все необходимые меры для пресечения преднамеренной провокации трех судов ВМС Украины. По данным Центра общественных связей ведомства, украинские военные корабли уже пятый час находятся в российских территориальных водах в акватории Черного моря.

Между тем, осведомленный источник "Интерфакса" рассказал в воскресенье, что Керчь-Еникальский канал был закрыт для прохода гражданских судов из-за ситуации вокруг перехода трех украинских кораблей ВМС, который российская сторона считает незаконным.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Украины расценили действия России в Черном и Азовском морях как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву, и намерены предпринимать ответные дипломатические и международно-правовые меры.