Всего два спецучастка плюс один зачетный участок предстоит проехать гонщикам по аргентинским дорогам. После технических пролем с машиной Оття Тянака лидерство и второе место захватили машины "Хёндай" Тьери Нойвиля и Андреаса Миккельсена. Если Нойвиль может чувствовать себя в безопасности с отрывпм 45 секунд от второго места, то Миккельсену предстоит выдержать атаки Себастьяна Ожье, который отстает от француза на 21 секунду.