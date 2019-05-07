Rus.Postimees.ee112В Пайде женщина ударила мужчину ножомВ Пайде женщина ударила мужчину ножомrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии7 мая 2019, 16:31Нож. Иллюстративное фото.ФОТО: Ramesh Amruth / Caro / ScanpixНа выходных в Пайде женщина набросилась на мужчину с ножом, передает Järva Teataja.Пятого мая полиция сообщила, что в Пайде 33-летняя женщина ударила ножом 47-летнего мужчину, причинив ему физические повреждения. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииженщинамужчинаножпайдеполиция