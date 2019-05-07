Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ramesh Amruth / Caro / Scanpix

На выходных в Пайде женщина набросилась на мужчину с ножом, передает Järva Teataja.

Пятого мая полиция сообщила, что в Пайде 33-летняя женщина ударила ножом 47-летнего мужчину, причинив ему физические повреждения.